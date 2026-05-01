Danse : le club insulaire Choréo Rythme brille à Bordeaux et se qualifie pour la finale européenne à Madrid

Le club de danse Choréo Rythme, basé à Bastia, a brillé lors de la finale nationale du concours de la Confédération Nationale de Danse (CND) qui s’est déroulé du 13 au 16 mai à l’Arkéa Arena de Bordeaux. Il y a quelques mois, les danseuses de Natacha Secchi et sa fille Nina avaient participé au concours régional organisé à Ajaccio. Lors de cette étape, seules les chorégraphies ayant obtenu une note égale ou supérieure à 16/20 pouvaient accéder à la compétition nationale. Deux groupes avaient alors obtenu leur ticket pour la finale à Bordeaux, un rendez-vous réunissant les champions de chaque région de France.





Pendant quatre jours, les meilleurs danseurs du pays concouraient pour tenter de se hisser en haut du podium et se qualifier pour la finale européenne qui aura lieu à la fin du mois d’octobre à Madrid. Le club Choréo Rythme s’est particulièrement distingué lors de la finale, avec deux groupes engagés en Pratique Artistique Avancée (PAA) après un reclassement lors du concours à Ajaccio. La chorégraphie Regardez Moi, composée de Léana, Maddie, Camille, Léa, Mathilde, Lola et Lena, a obtenu un 2e prix en autres styles. De son côté, le groupe Corps Envahi repart avec un 1er prix à l’unanimité en autres styles, qualifiant Léana, Mathilde, Julia, Zoé, Lola, Elia, Lena, Anna Rose, Maddie et Eloise pour la finale à Madrid.



Pour les professeures, ces récompenses représentent « une énorme fierté », d’autant que leurs danseuses « ne s’entraînent que trois à quatre heures par semaine ». Elles se tournent désormais vers le concours européen, organisé du 28 octobre au 2 novembre à Madrid, avec l’objectif de continuer à « porter haut les couleurs de la région ».

