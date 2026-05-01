Déclaration des revenus 2025 : les experts-comptables de Corse relancent le dispositif Allô Impôt

Dans un contexte marqué par plusieurs évolutions fiscales en 2026, les experts-comptables se mobilisent pour aider les particuliers à mieux comprendre leurs obligations et à sécuriser leur déclaration. Parmi les principaux changements figurent notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, l’ajustement des plafonds d’exonération, l’évolution des règles applicables à la location meublée, ainsi que le maintien de certains dispositifs comme l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite.
Accompagnement gratuit et accessible
Pour répondre aux questions des contribuables, plusieurs outils sont mis gratuitement à disposition un guide pratique en ligne, clair et pédagogique, accessible sur le site :https://www.allo-impot.fr et un numéro vert national permettant d’échanger directement avec un expert-comptable :0 8000 65432
Le service téléphonique sera ouvert les 20 et 27 mai ainsi que le 3 juin, de 9 h à 18 h, les 21 et 28 mai ainsi que le 4 juin, de 9 h à 21 h.
Depuis sa création, Allô Impôt s’est imposé comme un rendez-vous utile pour de nombreux contribuables, en apportant des réponses fiables et personnalisées, aussi bien sur les questions fiscales courantes que sur des situations plus complexes.
Experts-comptables de Corse mobilisés
Fidèles à leur mission d’intérêt général, les experts-comptables de Corse participent pleinement à cette démarche citoyenne en mettant bénévolement leur expertise au service des contribuables.
Enfin, pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (2A et 2B), la date limite de déclaration en ligne des revenus 2025 est fixée au jeudi 28 mai 2026 à 23h59.
Accompagnement gratuit et accessible
Pour répondre aux questions des contribuables, plusieurs outils sont mis gratuitement à disposition un guide pratique en ligne, clair et pédagogique, accessible sur le site :https://www.allo-impot.fr et un numéro vert national permettant d’échanger directement avec un expert-comptable :0 8000 65432
Le service téléphonique sera ouvert les 20 et 27 mai ainsi que le 3 juin, de 9 h à 18 h, les 21 et 28 mai ainsi que le 4 juin, de 9 h à 21 h.
Depuis sa création, Allô Impôt s’est imposé comme un rendez-vous utile pour de nombreux contribuables, en apportant des réponses fiables et personnalisées, aussi bien sur les questions fiscales courantes que sur des situations plus complexes.
Experts-comptables de Corse mobilisés
Fidèles à leur mission d’intérêt général, les experts-comptables de Corse participent pleinement à cette démarche citoyenne en mettant bénévolement leur expertise au service des contribuables.
Enfin, pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (2A et 2B), la date limite de déclaration en ligne des revenus 2025 est fixée au jeudi 28 mai 2026 à 23h59.
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