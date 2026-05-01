CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Isabelle Demoustier, propriétaire du parc de Saleccia 27/05/2026 Lucciana : A Fiera di a Canonica revient pour une 128e édition du 23 au 25 mai 20/05/2026 Judo : Gros succès pour la 2e édition de « A Ghjustra di a Torra d’Erbalunga » 20/05/2026 Addictions en Corse : le PNC a organisé une table ronde à Bastia 20/05/2026

Déclaration des revenus 2025 : les experts-comptables de Corse relancent le dispositif Allô Impôt


La rédaction le Mercredi 20 Mai 2026 à 16:21

À l’occasion de la campagne fiscale 2026, les experts-comptables de Corse participent de nouveau à l’opération nationale Allô Impôt. Un service gratuit d’information et d’accompagnement destiné à aider les contribuables à remplir leur déclaration de revenus et à mieux comprendre les évolutions fiscales en vigueur cette année.



Déclaration des revenus 2025 : les experts-comptables de Corse relancent le dispositif Allô Impôt
Dans un contexte marqué par plusieurs évolutions fiscales en 2026, les experts-comptables se mobilisent pour aider les particuliers à mieux comprendre leurs obligations et à sécuriser leur déclaration. Parmi les principaux changements figurent notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, l’ajustement des plafonds d’exonération, l’évolution des règles applicables à la location meublée, ainsi que le maintien de certains dispositifs comme l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite.


Accompagnement gratuit et accessible
Pour répondre aux questions des contribuables, plusieurs outils sont mis gratuitement à disposition un guide pratique en ligne, clair et pédagogique, accessible sur le site :https://www.allo-impot.fr  et un numéro vert national permettant d’échanger directement avec un expert-comptable :0 8000 65432
Le service téléphonique sera ouvert les 20 et 27 mai ainsi que le 3 juin, de 9 h à 18 h, les 21 et 28 mai ainsi que le 4 juin, de 9 h à 21 h.
Depuis sa création, Allô Impôt s’est imposé comme un rendez-vous utile pour de nombreux contribuables, en apportant des réponses fiables et personnalisées, aussi bien sur les questions fiscales courantes que sur des situations plus complexes.


Experts-comptables de Corse mobilisés
Fidèles à leur mission d’intérêt général, les experts-comptables de Corse participent pleinement à cette démarche citoyenne en mettant bénévolement leur expertise au service des contribuables.
Enfin, pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (2A et 2B), la date limite de déclaration en ligne des revenus 2025 est fixée au jeudi 28 mai 2026 à 23h59.

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos