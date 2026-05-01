Stella Mare exporte son savoir-faire : une délégation maltaise vient voir ses oursins "made in Corse"

Tout part de 15 ans de recherche à Stella Mare sur l'oursin violet. "On maîtrise toute la chaîne, que ce soit la reproduction ou le retour dans le milieu", explique Pierre-Mathieu Nicolaï, directeur de Stella Mare. Une expertise qui a fini par traverser la Méditerranée. "C'est le gouvernement maltais qui nous a sollicité. Ils ont dit : on a vu ce que vous savez faire, est-ce que vous pouvez venir le faire chez nous ?" La raison de cet intérêt est simple selon Romain Bastien, directeur de l'ingénierie : "À l'heure actuelle, au niveau mondial, il n'y a que nous qui maîtrisons ce savoir-faire. On a 10 ans d'avance sur les autres."

À Malte, la situation est critique. La pêche à l'oursin y est totalement interdite depuis trois ans, les stocks s'étant effondrés. "Il y avait des pêcheries liées à ça, une culture de consommation, des commercialisations touristiques. Ils veulent retrouver un état de stock suffisant pour recommencer une pêcherie", précise Romain Bastien.