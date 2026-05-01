Stella Mare exporte son savoir-faire : une délégation maltaise vient voir ses oursins "made in Corse"

Tout part de 15 ans de recherche à Stella Mare sur l'oursin violet. "On maîtrise toute la chaîne, que ce soit la reproduction ou le retour dans le milieu", explique Pierre-Mathieu Nicolaï, directeur de Stella Mare. Une expertise qui a fini par traverser la Méditerranée. "C'est le gouvernement maltais qui nous a sollicité. Ils ont dit : on a vu ce que vous savez faire, est-ce que vous pouvez venir le faire chez nous ?" La raison de cet intérêt est simple selon Romain Bastien, directeur de l'ingénierie : "À l'heure actuelle, au niveau mondial, il n'y a que nous qui maîtrisons ce savoir-faire. On a 10 ans d'avance sur les autres."
À Malte, la situation est critique. La pêche à l'oursin y est totalement interdite depuis trois ans, les stocks s'étant effondrés. "Il y avait des pêcheries liées à ça, une culture de consommation, des commercialisations touristiques. Ils veulent retrouver un état de stock suffisant pour recommencer une pêcherie", précise Romain Bastien.
À Malte, la situation est critique. La pêche à l'oursin y est totalement interdite depuis trois ans, les stocks s'étant effondrés. "Il y avait des pêcheries liées à ça, une culture de consommation, des commercialisations touristiques. Ils veulent retrouver un état de stock suffisant pour recommencer une pêcherie", précise Romain Bastien.
Une ponte transportée de Malte à Luri
La collaboration a franchi une étape décisive début mars avec une opération inédite : une ponte d'oursins réalisée à Malte, puis rapatriée en Corse via Paris, dans des conditions techniques très contraignantes. "On maîtrisait toutes les étapes mais on n'avait jamais transporté une ponte sur une telle distance", reconnaît Romain Bastien. Après avoir prélevé une centaine de géniteurs sur place et obtenu les autorisations nécessaires des deux côtés, l'équipe est rentrée avec la ponte conditionnée dans des sacs plastiques. "On était évidemment un peu tendus parce que c'est une grosse opération et on n'était pas sûrs du succès avant d'arriver ici."
Le succès est pourtant au rendez-vous. Les petits oursins maltais sont aujourd'hui visibles dans les bassins de Stella Mare, dans des installations dédiées et séparées des élevages corses. Entre 50 000 et 80 000 juvéniles sont attendus d'ici le printemps 2027, date prévue pour la grande opération de restauration écologique à Malte.
Le succès est pourtant au rendez-vous. Les petits oursins maltais sont aujourd'hui visibles dans les bassins de Stella Mare, dans des installations dédiées et séparées des élevages corses. Entre 50 000 et 80 000 juvéniles sont attendus d'ici le printemps 2027, date prévue pour la grande opération de restauration écologique à Malte.
"Ils sont venus voir leurs petits oursins"
Pour Adrian Love, senior executive d'Aquatic Resources Malta, cette visite avait une dimension très concrète. "Stella Mare a une excellente réputation et nous voulions construire des partenariats avec des leaders dans le domaine", explique-t-il. Son ambition pour Malte est claire : mettre en place un système durable où les pêcheurs contribueraient financièrement à l'élevage des oursins pour maintenir des stocks stables. "Tout le monde serait heureux : les pêcheurs parce qu'ils ont des oursins, et nous parce qu'on est en mesure de garder la population stable."
Pour Pierre-Mathieu Nicolaï, cette réussite dépasse la seule collaboration maltaise. "Si on réussit, c'est la porte ouverte à ce qu'on puisse le faire sur tout le bassin méditerranéen. On pourrait le faire demain dans le sud de l'Italie, même côté Adriatique." Avant d'ajouter, avec une pointe de provocation : "Malte a compris. Ils voient ce qu'on fait ici non plus comme de la recherche, mais comme une action politique qui peut avoir des répercussions concrètes sur la société. Ça devrait interpeller quelqu'un en France."
Pour Pierre-Mathieu Nicolaï, cette réussite dépasse la seule collaboration maltaise. "Si on réussit, c'est la porte ouverte à ce qu'on puisse le faire sur tout le bassin méditerranéen. On pourrait le faire demain dans le sud de l'Italie, même côté Adriatique." Avant d'ajouter, avec une pointe de provocation : "Malte a compris. Ils voient ce qu'on fait ici non plus comme de la recherche, mais comme une action politique qui peut avoir des répercussions concrètes sur la société. Ça devrait interpeller quelqu'un en France."
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