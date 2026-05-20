La Corse-du-Sud passe en vigilance sécheresse

S’il reste encore un bon mois avant le début de l’été, l’impact des températures trop douces pour la saison se fait déjà sentir. Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi, la préfecture de Corse-du-Sud indique ainsi que le comité de ressources en eau a décidé de faire passer le département en vigilance sécheresse.



Les services de l’État expliquent en effet que si la « saison de recharge de septembre 2025 à mars 2026 a été excédentaire en Corse-du-Sud, avec un cumul agrégé qui atteint 118% des normales enregistrées par Météo France », et que « la constitution d’un manteau neigeux important a par ailleurs permis de prolonger les apports d’eau vers les cours d’eau et barrages au mois d’avril » - permettant « une reconstitution complète des stocks disponibles dans les barrages, dont le niveau atteint 99% au 11 mai » - , « un mois d’avril particulièrement sec et chaud met déjà certains milieux en tension ». « Malgré les précipitations observées en mai, la tendance demeure globalement sèche et chaude pour la saison estivale à venir », ajoute la préfecture.



En outre, « une hausse importante de la consommation a été observée dès le mois d’avril, avec des niveaux de consommation d’eau potable supérieurs aux records déjà atteints en 2025 ». Une tendance à la hausse qui se poursuit en mai et qui n’est, selon les services de l’État, « pas soutenable, malgré les stocks disponibles ».Pis, cette dynamique pourrait conduire à un scénario similaire à 2025, notamment dans l’Extrême Sud.



Dans ce contexte, la préfecture de Corse-du-Sud appelle dès aujourd’hui les usagers à la sobriété et avertit : « Sans ralentissement sensible de la consommation dans les prochaines semaines, des mesures de restrictions pourront être mises en œuvre pour éviter de reproduire la situation de crise rencontrée l’automne et l’hiver derniers dans l’Extrême Sud ».



Il est de facto demandé à l’ensemble des usagers d’adopter « une consommation raisonnée en eau » et de limiter les usages d’agrément, à savoir l’arrosage des espaces verts non agricoles, le lavage des voitures et bateaux et le remplissage des piscines.