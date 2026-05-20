A màghjina - A Revellata, a bellezza balanina
Dominant les eaux limpides de la côte calvaise, la presqu’île de la Revellata révèle un décor spectaculaire où le maquis rejoint une Méditerranée aux nuances turquoise. Vue du ciel, cette avancée rocheuse de Calvi dessine une succession de criques sauvages, de pistes escarpées et de reliefs préservés qui font toute la singularité de ce site emblématique de Balagne. Entre mer et montagne, la Revellata incarne une Corse restée intacte, loin de l’agitation, où la nature impose encore son rythme et sa force.
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