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A màghjina - A Revellata, a bellezza balanina


le Mercredi 20 Mai 2026 à 07:15

Dominant les eaux limpides de la côte calvaise, la presqu’île de la Revellata révèle un décor spectaculaire où le maquis rejoint une Méditerranée aux nuances turquoise. Vue du ciel, cette avancée rocheuse de Calvi dessine une succession de criques sauvages, de pistes escarpées et de reliefs préservés qui font toute la singularité de ce site emblématique de Balagne. Entre mer et montagne, la Revellata incarne une Corse restée intacte, loin de l’agitation, où la nature impose encore son rythme et sa force.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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