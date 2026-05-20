Bastia - Le MCD dresse le bilan politique et définit ses perspectives d'action

Les participants ont analysé les résultats du scrutin municipal bastiais. Pour le MCD, qui a fait part de son analyse dans un communiqué, la victoire serrée de Gilles Simeoni, malgré un engagement personnel important et des moyens politiques inédits, traduit un recul de « Femu a Corsica ».

Le mouvement estime toutefois que ce constat impose également au MCD et à ses alliés une réflexion stratégique et programmatique en vue des prochaines échéances électorales. « Tirer les leçons d’un scrutin, c’est aussi accepter de se remettre en question », souligne le texte adopté lors de l’assemblée.





Le MCD salue la qualité du partenariat politique noué pendant la campagne municipale au sein d’« Uniti », puis d’« Uniti per Dumane ». Selon le mouvement, les partenaires ont su élaborer un projet commun ambitieux et le défendre d’une seule voix devant les Bastiais.

Le mouvement entend désormais approfondir cette coopération et poursuivre son engagement politique et militant « au service de la cité », estimant que l’action politique s’inscrit « dans la durée, bien au-delà des échéances électorales ».





Dans la perspective des prochaines élections territoriales, et conformément aux orientations annoncées par François Tatti en septembre dernier, le MCD annonce la création d’un groupe de réflexion ouvert aux sympathisants.

Le mouvement estime que la Corse dispose d’atouts importants mais accumule les occasions manquées sur les sujets majeurs. Il considère également que « les dix années de gouvernance nationaliste n’ont pas été à la hauteur des attentes », reprochant à l’exécutif territorial d’avoir concentré ses efforts sur une réforme institutionnelle jugée insuffisante pour répondre aux difficultés de l’île.

Le groupe de réflexion devra travailler sur les principaux enjeux de la Corse : précarité, retards d’équipement, environnement, démographie, flux migratoires, identité ou encore montée des populismes.

Le MCD précise vouloir aborder ces questions « sans idées préconçues » et invite toutes les personnes souhaitant contribuer à cette réflexion, membres ou non du mouvement, à se rapprocher du parti.





L’assemblée générale a également procédé au renouvellement des instances dirigeantes du mouvement.

François Tatti a été reconduit à la présidence du MCD. Marie-Claire Poggi a été nommée vice-présidente déléguée.

Le bureau est désormais composé de Marianne Acquaviva, Ange Lorenzi, Marie Bobis et Patrick Lucchetti.

Le MCD affirme ainsi aborder les prochaines échéances politiques avec « une équipe renforcée et une feuille de route clarifiée ».