Concours national de danse : l’école bastiaise Ballerina file vers la finale européenne

Du 13 au 16 mai, l’Arkéa Arena de Bordeaux a accueilli la finale nationale du concours de la Confédération Nationale de Danse (CND), un rendez-vous réunissant les meilleurs danseurs du pays. Pendant quatre jours, les champions de chaque région concouraient pour tenter de se hisser en haut du podium et se qualifier pour la finale européenne qui aura lieu à la fin de l’année à Madrid. Parmi les participants, l’école de danse bastiaise Ballerina avait réussi à qualifier cinq groupes à la suite du concours régional, organisé à Ajaccio en mars. Lors de cette étape, seules les chorégraphies ayant obtenu une note égale ou supérieure à 16/20 pouvaient accéder à la compétition nationale.
Sur les cinq passages présentés il y a quelques jours à Bordeaux, l’école de danse insulaire repart avec cinq titres de champions de France : en jazz avec la chorégraphie Tom Sawyer, en contemporain avec les chorégraphies À Découvert et Salem, 1692, et en autres styles avec les chorégraphies À sa guise et LUX. Une mention spéciale a également été attribuée aux groupes Tom Sawyer, À Découvert et Salem, 1692, qui se sont vus décerner un coup de cœur du jury. Deux jeunes solistes - Paulina Vincenti et Ivana Ezguilian - ont également décroché leur qualification pour la finale européenne. « C'était leur premier concours », raconte Lara Piazzoli, professeure de danse aux côtés d’Hélène Giusti. « On a fait le concours pour les lancer dans cette expérience, elles n’ont que 8 et 9 ans. On ne pensait pas du tout en arriver là, on est plus que satisfaites. »
Une consécration qui vient couronner une année de travail intensif pour les danseuses et leurs professeures, puisque l’école de danse Ballerina avait participé il y a quelques semaines au Concours international de Paris, où trois jeunes solistes - Chloé Casabianca, Paloma Filidori et Anna-Rose Baldassari - ont également remporté des distinctions. « Lors de la finale à Bordeaux, on a des groupes qui vont de 8 à 18 ans, et tout le monde a réussi à se qualifier, on est contentes d’être présentes dans plusieurs disciplines. En plus, on a eu des compliments de la part du jury et des autres écoles françaises qui ont découvert Ballerina dans ce concours-là, vraiment plein de commentaires très gentils. »
Les regards sont désormais tournés vers la finale européenne qui se déroulera à la fin du mois d’octobre à Madrid. Mais avant ça, Ballerina prépare son spectacle de fin d’année, prévu pour la fin du mois de juin.
-
Bastia - Le MCD dresse le bilan politique et définit ses perspectives d'action
-
Mégaprojet éolien d’Eni : Femu a Corsica organise une réunion publique à Miomu
-
A màghjina - A Revellata, a bellezza balanina
-
En Corse, les abeilles bousculées par des saisons qui ne ressemblent plus à celles d’avant
-
Corte a célébré son Saint Patron, San Teofalu