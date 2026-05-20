Concours national de danse : l’école bastiaise Ballerina file vers la finale européenne

Une consécration qui vient couronner une année de travail intensif pour les danseuses et leurs professeures, puisque l’école de danse Ballerina avait participé il y a quelques semaines au Concours international de Paris, où trois jeunes solistes - Chloé Casabianca, Paloma Filidori et Anna-Rose Baldassari - ont également remporté des distinctions. « Lors de la finale à Bordeaux, on a des groupes qui vont de 8 à 18 ans, et tout le monde a réussi à se qualifier, on est contentes d’être présentes dans plusieurs disciplines. En plus, on a eu des compliments de la part du jury et des autres écoles françaises qui ont découvert Ballerina dans ce concours-là, vraiment plein de commentaires très gentils. »





Les regards sont désormais tournés vers la finale européenne qui se déroulera à la fin du mois d’octobre à Madrid. Mais avant ça, Ballerina prépare son spectacle de fin d’année, prévu pour la fin du mois de juin.

