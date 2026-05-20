Sur la base aérienne de Ventiseri-Solenzara, une campagne de recrutement en trois mouvements

C’est un gros village de 700 à 800 personnes, sans clocher ni mairie, mais avec des avions et d’importantes perspectives d’emploi : la BA 126 de Ventiseri-Solenzara constitue l’un des principaux pourvoyeurs d’emploi dans le Fiumorbu. Une quarantaine de postes y sont actuellement ouverts au recrutement, dans des domaines très variés. Ce mardi après-midi, les recruteurs ont présenté plusieurs métiers accessibles à des profils divers, avec ou sans diplôme, pour des jeunes âgés de 17 à 29 ans. Parmi les postes proposés figuraient notamment ceux d’équipier pompier de l’air, agent de transit aérien, agent de soutien des systèmes d’information et de communication (SIC), aide mécatronicien, équipier fusilier de l’air, agent de restauration, opérateur armement, auxiliaire sanitaire, ouvrier en mécanique générale, conducteur routier, agent de magasinage ou encore agent d’opération.



Pierre-Marie, 19 ans, originaire de Corte, sort d’un CAP et d’un bac pro en mécanique. Il est venu au job dating « pour la beauté du métier », mais surtout pour trouver sa voie, en tant que mécanicien dans l’armée ou bien maître-chien. Mayane, 22 ans, vit à Aix-en-Provence mais elle travaille pour la saison à Porto-Vecchio dans la restauration : « C’est ma responsable qui m’a parlé de cette possibilité de travailler dans la restauration dans l’armée. C’est ce qu’elle faisait, et servir les militaires qui s’engagent pour nous défendre, je trouve ça bien. »



"On peut faire toute sa carrière en Corse"



Des ateliers de simulation d’entretien et des échanges autour des parcours professionnels ont été proposés aux visiteurs. L’objectif affiché par la base était de montrer que de nombreuses carrières militaires peuvent aujourd’hui être exercées en Corse, sans nécessairement devoir quitter durablement l’île. « Ce sont les officiers qui sont amenés à partir, mais sinon on peut faire toute sa carrière sur la base aérienne », rappelle l’adjudant-chef Caroline (*), la responsable du centre d’information et de recrutement des forces armées en Corse.



Le job dating mettait également l’accent sur le recrutement de réservistes, une dizaine de postes étant ouverts dans la réserve opérationnelle de l’Armée de l’air et de l’espace. Ce dispositif permet à des citoyens, étudiants ou salariés, de s’engager ponctuellement au service des armées tout en conservant leur activité principale. Les réservistes peuvent être mobilisés quelques jours par mois pour renforcer les effectifs sur des missions de sécurité, de soutien ou d’encadrement. Du donnant-donnant face aux difficultés de recrutement, confirme Olivier Tafani, responsable du groupe Delta Bois : « On essaie de changer notre type de recrutement, car on a du mal à recruter, tout simplement. Notamment pour des profils de cariste ou magasinier. » Dès lors, rechercher des réservistes au sein de l’Armée de l’air et de l’espace peut être une solution pour l’entrepreneur corse, et tant pis s’il faut les partager avec l’armée, « en contrepartie de compétences, de rigueur et de sérieux ». Des collégiens de Porto-Vecchio mais aussi des lycéens de Bastia ou de Corte ont pris connaissance de cette possibilité de devenir réserviste, plus rapidement qu’ils pourraient le penser : « On peut devenir réserviste dès l’âge de 17 ans, explique le lieutenant Anne-Sophie. Des lycéens peuvent être employés durant les vacances scolaires. »



Service national



Enfin, la base aérienne proposait aussi 18 postes dans le cadre du nouveau dispositif de Service national, qui permet à des jeunes volontaires d’effectuer une période d’engagement au sein des armées autour de missions d’intérêt général, de soutien logistique ou d’accompagnement opérationnel, tout en bénéficiant d’une première expérience professionnelle et citoyenne. Des missions complémentaires, qui ne rognent pas sur le recrutement habituel, assure l’adjudant-chef Caroline : « C’est du soutien aux unités, par exemple un assistant secrétaire qui pourra aider le personnel en charge du domaine administratif. Pour un jeune, ça peut être un moyen de découvrir l’armée, et si ça lui plaît, de devenir prioritaire sur les engagements. »



(*) Seuls les prénoms sont mentionnés, à la demande de l'Armée de l'air et de l'espace.