"Horizon Astronomie" propose deux ateliers à Bastia le 20 mai

"Horizon Astronomie" existe officiellement depuis 2015, mais l'aventure a commencé dès 2014. "J'étais animateur dans le domaine de l'astronomie, passionné depuis très longtemps", explique Alexis Giacomoni. Face à une demande grandissante de la part des médiathèques, des écoles et des structures culturelles, il a fini par créer la structure. Et pour lui, la Corse s'imposait comme territoire naturel. "C'est là où le ciel est le plus pur de toutes les régions françaises. On a un lieu exceptionnel pour faire des observations et de l'astrophotographie."
Deux ateliers le 20 mai
Le premier rendez-vous est fixé à 14 heures sur le thème des astronautes, avec une mini-projection suivie d'un atelier manuel autour de la navette spatiale. Le second, à 16 heures, portera sur la conception d'une maquette du système Soleil/Terre/Lune.
Le principe est toujours le même : une projection pour poser le thème, puis chaque participant crée une maquette ou un objet en lien avec le sujet. "Une fois que le thème a été présenté et échangé avec les participants, chacun crée quelque chose qui va être mobile, qui va pouvoir être utilisé en plus du thème principal."
Les ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants dès 7 ans, au tarif de 10 euros par atelier, avec un tarif réduit pour les deux sessions. Les réservations, conseillées mais non obligatoires, se font sur billetweb.fr/atelier-astro.fr/atelier-astro .
Le principe est toujours le même : une projection pour poser le thème, puis chaque participant crée une maquette ou un objet en lien avec le sujet. "Une fois que le thème a été présenté et échangé avec les participants, chacun crée quelque chose qui va être mobile, qui va pouvoir être utilisé en plus du thème principal."
Les ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants dès 7 ans, au tarif de 10 euros par atelier, avec un tarif réduit pour les deux sessions. Les réservations, conseillées mais non obligatoires, se font sur billetweb.fr/atelier-astro.fr/atelier-astro .
"La science n'est pas une simple opinion"
Pour Alexis Giacomoni, la médiation scientifique répond aujourd'hui à un besoin particulier. Les réseaux sociaux ont changé la donne, notamment chez les plus jeunes. "Aujourd'hui, il faut d'abord les convaincre que la Terre n'est pas plate, que tout ce qu'on lit sur Internet n'est pas à prendre au pied de la lettre." Une réalité qui, selon lui, rend le travail du médiateur plus exigeant qu'avant. "Il faut vraiment leur montrer que la science n'est pas une simple opinion, mais un moyen d'aller petit à petit vers la vérité."
Une activité toute l'année
Au-delà du 20 mai, Horizon Astronomie propose régulièrement des soirées d'observation sur le grand site de la Parata, avec des sessions nocturnes pour observer les constellations et des observations de jour pour étudier le soleil. Cet été, plusieurs soirées dans le style des Nuits des Étoiles sont prévues à partir de mi-juillet et en août. Pour suivre le programme : astronomie.corsica.
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