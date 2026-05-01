"Horizon Astronomie" propose deux ateliers à Bastia le 20 mai

Pour Alexis Giacomoni, la médiation scientifique répond aujourd'hui à un besoin particulier. Les réseaux sociaux ont changé la donne, notamment chez les plus jeunes. "Aujourd'hui, il faut d'abord les convaincre que la Terre n'est pas plate, que tout ce qu'on lit sur Internet n'est pas à prendre au pied de la lettre." Une réalité qui, selon lui, rend le travail du médiateur plus exigeant qu'avant. "Il faut vraiment leur montrer que la science n'est pas une simple opinion, mais un moyen d'aller petit à petit vers la vérité."