Portivechju - C’est fait, l’école maternelle Jean-Santini a son préau !

Une école sans préau, c’est la contrainte pour les enseignants de garder les enfants à l’intérieur quand il pleut ou lors de fortes chaleurs. C’est aussi faire une croix sur un espace dédié au travail de la motricité. Durant de nombreuses années, l’école maternelle Jean-Santini a dû faire sans cet équipement structurant. Mais depuis novembre dernier, au terme d’un chantier rondement mené (six mois), un joli préau a vu le jour dans la cour de l’école. D’une superficie de 150 m², il est constitué de pins laricio pour sa toiture et de béton teinté de granulats blancs. Le projet, d’un montant de 331 000 euros, a été porté par la municipalité porto-vecchiaise qui l’a majoritairement financé, « pour que cette école continue dans la voie de la modernisation », a souligné le maire, Jean-Christophe Angelini.
"Un préau, c'est un grand plus"
« Un espace supplémentaire dans une école, ça veut dire quoi ? Ca veut dire un espace supplémentaire pour jouer, un espace supplémentaire pour apprendre, un espace supplémentaire pour grandir », a salué l’inspectrice de l’Education nationale, Marie-Antoinette Nesi-Casabianca. Les enfants se sont parfaitement appropriés leur nouvel espace de vie scolaire : « Dès que c’était ouvert, ils ont joué dessous, apprécie le directeur de l’école, Vincent Pace Stora. Un préau, c’est un grand plus. Aujourd’hui, on a vraiment une cour utilisable à 100 %. »
"Un préau, c'est un grand plus"
« Un espace supplémentaire dans une école, ça veut dire quoi ? Ca veut dire un espace supplémentaire pour jouer, un espace supplémentaire pour apprendre, un espace supplémentaire pour grandir », a salué l’inspectrice de l’Education nationale, Marie-Antoinette Nesi-Casabianca. Les enfants se sont parfaitement appropriés leur nouvel espace de vie scolaire : « Dès que c’était ouvert, ils ont joué dessous, apprécie le directeur de l’école, Vincent Pace Stora. Un préau, c’est un grand plus. Aujourd’hui, on a vraiment une cour utilisable à 100 %. »
Les différentes entreprises ayant oeuvré sur le chantier ont été conviées à l’inauguration du préau, ce lundi 18 mai. « C’est un petit projet certes, mais qui fait sens et qui nous a passionnés, a confié Julien Casalta, de CGZ Architecture. C’était fort pour nous d’avoir des enfants mêlés à un chantier. » L’architecte fait référence aux traces de mains qui ont été exposés sur les piliers du préau. En effet, des céramistes bastiais de l’atelier Santandrea sont venus graver dans l’argile les empreintes des enfants au cours d’un atelier mémorable ayant eu lieu courant octobre. Passée au four, l’argile est devenue terre cuite, figeant pour les générations à venir les empreintes de petits Porto-Vecchiais nés dans les années 2020.
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