Portivechju - C’est fait, l’école maternelle Jean-Santini a son préau !

Une école sans préau, c’est la contrainte pour les enseignants de garder les enfants à l’intérieur quand il pleut ou lors de fortes chaleurs. C’est aussi faire une croix sur un espace dédié au travail de la motricité. Durant de nombreuses années, l’école maternelle Jean-Santini a dû faire sans cet équipement structurant. Mais depuis novembre dernier, au terme d’un chantier rondement mené (six mois), un joli préau a vu le jour dans la cour de l’école. D’une superficie de 150 m², il est constitué de pins laricio pour sa toiture et de béton teinté de granulats blancs. Le projet, d’un montant de 331 000 euros, a été porté par la municipalité porto-vecchiaise qui l’a majoritairement financé, « pour que cette école continue dans la voie de la modernisation », a souligné le maire, Jean-Christophe Angelini.



"Un préau, c'est un grand plus"



« Un espace supplémentaire dans une école, ça veut dire quoi ? Ca veut dire un espace supplémentaire pour jouer, un espace supplémentaire pour apprendre, un espace supplémentaire pour grandir », a salué l’inspectrice de l’Education nationale, Marie-Antoinette Nesi-Casabianca. Les enfants se sont parfaitement appropriés leur nouvel espace de vie scolaire : « Dès que c’était ouvert, ils ont joué dessous, apprécie le directeur de l’école, Vincent Pace Stora. Un préau, c’est un grand plus. Aujourd’hui, on a vraiment une cour utilisable à 100 %. »



