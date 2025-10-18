A Porto-Vecchio, les écoliers de Jean-Santini vont laisser leurs empreintes sur le nouveau préau

Atelier de céramique… ou cours de boxe ? A observer Timéo et Kaël, 4 ans, taper de toutes leurs petites forces sur des plaques d’argile blanche, le doute est permis. « On fait des mains », sourit Timéo. « On fait des poings », plutôt, rit Kaël. Quoi qu’il en soit, les deux enfants s’amusent beaucoup en ce vendredi 17 octobre : « C’est trop bien ! » Leur joie comble Anna Toussaint : « Avant d’arriver ce matin, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, confie la céramiste bastiaise de l’atelier Santandrea. Est-ce qu’il fallait qu’on laisse les enfants faire ou bien fallait-il les contrôler ? Finalement, on a lâché prise et c’était génial de les faire participer de manière assez libre et aléatoire.»



Toiture en pin laricio et granulats de Bonifacio



Si Anna Toussaint et son collègue Cyril Navarro ont fait le déplacement depuis Bastia pour initier trois classes de moyenne section de maternelle au pétrissage de l’argile, c’est dans le cadre d’un projet initialement porté par la municipalité porto-vecchiaise, qui a souhaité doter l’école maternelle Jean-Santini d’un préau. Un projet à 240 000 euros dont les travaux ont commencé en avril. La toiture bois du préau est constituée de pins laricio et le béton a été teinté avec des granulats blancs issus des carrières de Bonifacio, dans une logique de circuit court souhaitée par l’agence d’architecte retenue pour le projet, CGZ Architecture. L’idée d’associer les enfants à la construction de l’ouvrage vient aussi de l’agence bastiaise : « On voulait que les enfants marquent le préau de leurs empreintes, confirme Julien Casalta, l’architecte. Pour que des années plus tard, leurs propres enfants voient les traces qu’ils ont laissées. »