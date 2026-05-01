Monticellu réunit les artistes Corses autour d’une première « Merendella artistica » conviviale et créative

Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, de nombreux artistes venus de Balagne et de toute la Corse ont répondu présents pour cette première édition de la « Merendella artistica », organisée à Monticellu par l’association culturelle I Scontri di U Monticellu ce dimanche 17 mai.

Un rendez-vous imaginé comme un espace de rencontres entre disciplines artistiques, sans enjeu particulier autre que celui de créer du lien. « On peut dire que c’est une réussite parce que tous ceux qui ont pu venir sont venus, et tous ceux qui s’étaient engagés mais n’ont pas pu se déplacer se sont excusés avec un immense regret », confiait Stéphane Accorsi, président de l’association. « C’est ça qui me fait plaisir, voir que tout le monde aurait aimé être là».

Soutenu par la municipalité de Monticellu, l’événement s’inscrit dans une volonté plus large de développement culturel au village. « La mairie nous accueille, la mairie a financé tout ça dans une vraie démarche de développement de la culture au village », soulignait encore Stéphane Accorsi, rappelant que l’idée de cette journée est née presque naturellement, au fil des expositions et conférences organisées depuis plusieurs mois dans la commune.

Lors de son intervention, le maire Joseph Mattei a salué « un moment de convivialité, de partage et d’échange », rendant hommage au travail de Stéphane Accorsi, « la cheville ouvrière de cette belle manifestation ». Un soutien total revendiqué par l’élu. « Lorsqu’on a la volonté politique d’un projet, on essaie au niveau du conseil municipal de suivre ces événements qui sont très importants pour notre commune. Cela fait connaître notre village mais surtout cela rassemble autour de moments de convivialité et de partage».



Pour Stéphane Accorsi, cette « Merendella artistica » est avant tout née d’une envie simple, permettre aux artistes de se rencontrer au-delà de leurs disciplines respectives. « Je me suis rendu compte que les artistes ne se rencontrent pas forcément tout le temps, souvent uniquement dans leur propre univers. Je me suis dit qu’il était dommage de ne pas créer quelque chose de plus vaste».

Depuis plusieurs mois, il a ainsi contacté près d’une centaine d’artistes. « Les invitations ont été faites de façon un peu arbitraire. J’ai commencé par appeler les premiers artistes que je connaissais, puis les amis proches, puis les connaissances des connaissances… J’en ai forcément oublié des dizaines, mais à partir du moment où j’ai eu une centaine d’acceptations, j’ai arrêté».

Au fil de la journée, les échanges se sont multipliés entre photographes, peintres, chanteurs, graphistes, écrivains, comédiens ou sculpteurs. « Le potentiel de création entre 80 artistes est phénoménal », s’amusait Stéphane Accorsi, évoquant les innombrables collaborations possibles nées de telles rencontres.



Parmi les invités figuraient notamment Marie-Ange Geronimi, Patrizia Gattaceca, Antoine Belloni ainsi que Sampieru Sanguinetti.



« Ce sont des moments d’échange et de rencontres importants. Quand Stéphane m’a invitée, je n’ai pas hésité. On se rencontre entre artistes sans aucun but précis, juste l’amitié dans un lieu magnifique », témoignait Marie-Ange Geronimi.



Même constat pour Patrizia Gattaceca. « La vie fait que plus on avance dans l’âge, plus on perd des gens de vue. Nous les artistes, on fait un parcours ensemble puis on se perd un peu. Ici, c’est magnifique, on retrouve des personnes et on en rencontre d’autres également».



Présent lui aussi lors de cette journée, Sampieru Sanguinetti a salué une initiative favorisant les passerelles entre disciplines et générations artistiques. Le journaliste et auteur corse a notamment souligné l’importance de ces rencontres où « tout se rejoint à un moment donné », malgré des pratiques artistiques différentes. Pour lui, ce type d’événement permet avant tout de « rencontrer toujours plus de monde » et de nourrir les échanges humains et créatifs.



Le lien entre générations et disciplines a également marqué cette journée. Réalisatrice et photographe, Ilona Codaccioni insistait sur l’importance « de réunir des artistes d’âges et de pratiques totalement différents ». À ses côtés, la comédienne Andrea Capirossi rappelait combien ces rencontres pouvaient nourrir les projets futurs. « Dans le cinéma, on mélange plusieurs arts. Rencontrer des peintres, des musiciens ou des photographes peut toujours servir dans un projet».



Au-delà de la simple rencontre artistique, cette première édition aura surtout permis de poser les bases d’un rendez-vous culturel appelé à s’installer durablement dans le paysage balanin. « J’espère que l’année prochaine on pourra refaire quelque chose, peut-être encore mieux », concluait Stéphane Accorsi.