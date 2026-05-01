A màghjina - Filanciu di Corsica : un soffiu di libertà
Tel un souffle de liberté, le Milan royal déploie ses ailes au-dessus des paysages corses, glissant avec une grâce majestueuse dans le silence apaisant des montagnes et du maquis baignés de lumière.
Si, comme Jean-Claude Camü auteur de ces lignes et de cette très belle image, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-les à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.