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Ajaccio : 15 armes à feu et 4 000 euros en liquide volés lors d’un cambriolage chez un particulier


MP le Lundi 18 Mai 2026 à 18:24

Une enquête pour vol aggravé a été ouverte par le parquet d'Ajaccio après un cambriolage ce week-end. Parmi le butin emporté par les malfaiteurs figurent 14 armes de poing et une arme longue AK47



Ajaccio : 15 armes à feu et 4 000 euros en liquide volés lors d’un cambriolage chez un particulier
C’est un butin quelque peu inhabituel qu’ont emporté les auteurs d’un cambriolage commis ce week-end au domicile d’un particulier à Ajaccio.

Le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique en effet que « 14 armes de poing et une arme longue AK47 » ont été volées, confirmant une information révélée par France Info et l’Agence Radio France.
 
Les armes non déclarées ainsi que 4000 euros en espèces – également dérobés - étaient entreposées dans un coffre-fort. 
 
Le procureur de la République d’Ajaccio a ouvert une enquête pour « vol aggravé », confiée à la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale. 




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