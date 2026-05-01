Ajaccio : 15 armes à feu et 4 000 euros en liquide volés lors d’un cambriolage chez un particulier

C’est un butin quelque peu inhabituel qu’ont emporté les auteurs d’un cambriolage commis ce week-end au domicile d’un particulier à Ajaccio.



Le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique en effet que « 14 armes de poing et une arme longue AK47 » ont été volées, confirmant une information révélée par France Info et l’Agence Radio France.



Les armes non déclarées ainsi que 4000 euros en espèces – également dérobés - étaient entreposées dans un coffre-fort.



Le procureur de la République d’Ajaccio a ouvert une enquête pour « vol aggravé », confiée à la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale.