Corte - L’USCC retrouve le National la saison prochaine

« Le SVARR nous a donné du fil à retordre tout au long de la saison, mais les gars n’ont rien lâché. Et ils l’ont prouvé en allant s’imposer chez le leader 6-0 il y a quinze jours. Ce retour en championnat de France est une grande satisfaction pour tout le monde et je tiens d’ailleurs à remercier les joueurs et le staff technique qui ont réalisé un travail incroyable. Les gars n’ont rien lâché, même lorsque nous avions 7 points de retard sur le SVARR », commentait après coup, Jacques-François Colombani, le président de l’USCC. « Cette remontée immédiate est importante pour le club. Ce National 2 va nous permettre d’obtenir des moyens supplémentaires pour nous occuper de nos équipes de jeunes et pour continuer d’améliorer le projet que nous portons depuis de nombreuses années maintenant », a poursuivi le président cortenais.





Pourtant la saison fut très compliquée et incroyable puisque l’USCC a même compté jusqu’à 7 points de retard sur le leader et voyait ses espoirs d’accession s’envoler au fil des rencontres. « Mais il a fallu un coup du sort », a soutenu Jacques François Colombani qui, avec les dirigeants, ne croyait plus du tout à la montée lors de la dernière journée : « En effet, le SVAR menait 2-0 à la Pieve di Lotta et tous nos espoirs s’envolaient donc. Mais la chance a tourné en notre faveur. Nous avons eu un scénario complétement fou avec l’égalisation de la Pieve. Malgré tout, cette accession est méritée avec, non seulement le titre de champion de Corse, mais aussi la meilleure attaque et la meilleure défense de ce championnat de R1 ».





Le président de l’USCC est d’autant plus satisfait de retrouver dès cette année le National 2 car il estime que la saison prochaine aurait été encore plus compliquée avec l’accession en R1 de l’ACA et qui a fait du club ajaccien le favori naturel pour le titre 2026-2027.





Par rapport à la saison passée et la relégation en R1, la formation cortenaise n’a pas changé ses cadres, même si le staff technique a été quelque peu remanié. Pour la saison à venir « il n’est pas question d’agir dans la précipitation. Nous sommes toujours dans l’euphorie de cette montée exceptionnelle et nous entamerons plus tard notre travail de recrutement, s’il y a lieu. A l’heure actuelle, avec l’ensemble des dirigeants, nous ne pensons pas encore à la construction de l’équipe pour la saison qui vient. Nous avons constitué un groupe solide, avec de nombreux joueurs qui sont restés et en intégrant des jeunes issus de notre formation. Ce groupe a mérité d’être en National 2 et avant de parler de recrutement, il est important de féliciter les joueurs ainsi que le staff technique composé de Jean-Marc Sauli, entraineur, son frère Lionel, adjoint, Frédéric Simoni, préparateur physique, Antho Pietri, entraineur des gardiens et David Faderne, directeur technique ».

Concernant les finances du club, le président a assuré qu’elles étaient saines, « et nous nous attèlerons à construire un budget dans les jours et semaines qui viennent », a conclu Jacques-François Colombani.

