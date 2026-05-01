À Cauro, les secours improvisent une salle d’accouchement en pleine nuit pour accueillir un bébé

C’est une belle histoire que le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) a choisi de partager sur ses réseaux sociaux.



Dans la nuit du 1er au 2 mai dernier, Lara, une jeune femme enceinte, ressent quelques douleurs, alors qu’elle se trouve chez elle à Cauro. Si elle pense à des contractions classiques de fin de grossesse, les choses s’accélèrent rapidement. Au point qu’elle comprend rapidement que le bébé n’attendra pas jusqu’à la maternité pour venir au monde.



« En moins de 10 minutes, les pompiers du SIS 2A, le SAMU et une sage-femme arrivent à son domicile. L'adrénaline monte pour les équipes, mais tout le monde fait front ensemble pour entourer la maman. Une vraie bulle de calme s'installe immédiatement dans la maison », raconte le SIS 2A tandis que le Sergent Maxime Sanna, affecté au CIS Pietrosella, et présent sur les lieux complète : « On a été appelés vers 00h50. On se dit qu’il va falloir aller très vite, on a la petite montée d'adrénaline ! En moins de 5 minutes, le salon est devenu une salle d’accouchement. Sous la direction du médecin et de la sage-femme, tout s’est super bien passé, c’était une magnifique intervention ! ».



De son côté, la maman a pu s’appuyer sur la bienveillance de l’équipe qui s’est occupée d’elle. « Les pompiers accompagnaient mon compagnon et veillaient à ce que ma fille de 5 ans ne se réveille pas. Ils ont ensuite chauffé le VSAV au maximum pour notre départ », confie-t-elle au SIS 2A qui salue de son côté ses pompiers, mais aussi le SAMU et la sage-femme qui ont su faire preuve d’une parfaite synergie. Une jolie histoire dont tous se souviendront longtemps.