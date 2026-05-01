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Lecci réussit son entrée sur le grand échiquier international


le Lundi 18 Mai 2026 à 14:48

Pour sa première édition, l’Open international d’échecs de Lecci a réuni près de 180 joueurs venus d’une trentaine de pays, confirmant les ambitions affichées par les organisateurs de l'associu Torre di Sogno. C’est l’Iranien Pouya Idani qui s’est imposé, l’enfant du pays Marc’Andria Maurizzi terminant dans le top 10.



Fin de partie tendue pour Marc'Andria Maurizzi, vendredi, face au Polonais Milosz Szpar. Les deux joueurs ne parviendront pas à se départager.
Fin de partie tendue pour Marc'Andria Maurizzi, vendredi, face au Polonais Milosz Szpar. Les deux joueurs ne parviendront pas à se départager.
Dans la grande salle circulaire du camping Golfo di Sogno, le silence était presque total lors de chacune des neuf rondes. Forcément, la présence de Marc'Andria Maurizzi à ce tournoi sur ses terres constituait l’attraction de cette première édition, en témoigne l’attention fournie qui entourait, toujours respectueusement, ses parties. Le champion de France bastiais a terminé à la huitième place (6 points sur 9) d’un tournoi particulièrement relevé. Il a longtemps occupé les premières tables et signé plusieurs performances solides face à des joueurs de très haut niveau, confirmant une nouvelle fois son statut de référence des échecs corses et français.

Victoire de l'Iranien Pouya Idani

Et après neuf rondes disputées, c’est l’Iranien Pouya Idani qui a remporté l’Open avec 7 points sur 9. Il a devancé d’autres grands noms des échecs, à  savoir l’Indien Pranesh M et le Norvégien Elham Amar dans un classement resté serré jusqu’aux dernières parties. Dans l’Open B, le Corse Jean-Thomas Geronimi a signé une performance remarquée. Le joueur porto-vecchiais du club de Scacchera ’llu Pazzu s’est adjugé le tournoi grâce à une dernière ronde parfaitement maîtrisée, devant Jean-Michel Bigonnet et le Portugais Lucas Jordao Goncalves. L’Open C a lui été dominé de bout en bout par le jeune Porto-Vecchiais (9 ans !) Leo Bouchet-Zinck, auteur d’un impressionnant sans-faute avec neuf victoires en neuf parties. Arsène Romeo Cervetti et Lison Boulanger complètent le podium.

Au-delà des résultats, la qualité de l’organisation, le niveau du plateau et le cadre en bord de mer proposé pour ce premier Open ont été salués par tous. Entre deux parties, des joueurs sont allés piquer une tête dans le golfe, en dépit de la fraîcheur printanière qui a accompagné ce premier open. Quand d’autres ont décompressé, raquette en main, sur les courts de tennis et de padel du camping.




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