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Figari : "En retard pour aller travailler", un conducteur intercepté à 140 km/h au lieu de 80 sur la RD 859


Léana Serve le Lundi 18 Mai 2026 à 11:53

Au cours des derniers jours, les gendarmes ont mené une vaste opération de contrôle routier sur la RD 859, entre Figari et Porto-Vecchio. Parmi les infractions relevées, un automobiliste a été intercepté à 140 km/h au lieu de 80, avec une alcoolémie positive. Son permis a été immédiatement retiré.



Photo : Gendarmerie de Corse
Photo : Gendarmerie de Corse

Il y a quelques jours, les gendarmes de la brigade motorisée de Figari et les militaires du DSICF ont mené un vaste contrôle routier sur la RD 859 entre Figari et Porto-Vecchio.

Lors du contrôle, ils ont notamment intercepté un conducteur « cumulant les comportements à risques ». En effet, il circulait à une vitesse de 140 km/h sur une portion limitée à 80 km/h, soit 60 km/h au-dessus de la limite autorisée. De plus, l'automobiliste a été contrôlé positif à l’alcoolémie, avec un taux de 0,28 mg/l d’air expiré.

Selon les gendarmes, il a expliqué être « en retard pour aller travailler » pour justifier son excès de vitesse. Une excuse que ces derniers ont moyennement goûté. «  Le travail n'est pas une licence pour mettre en danger la vie des autres usagers de la route», écrit la gendarmerie de Corse sur ses réseaux sociaux. Conséquence : le permis de conduire de son conducteur imprudent lui a immédiatement été retiré, et son véhicule a été immobilisé.





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