La Haute-Corse placée en vigilance jaune orages

(Photo d'illustration)
Météo-France a placé la Haute-Corse en vigilance jaune pour le paramètre orages ce lundi 18 mai, entre 13 heures et 20 heures.
Selon les prévisions, après une matinée assez ensoleillée sur l’ensemble du département, des averses parfois orageuses pourraient se développer sur la plaine orientale, la région bastiaise ainsi que dans l’intérieur de l’île à partir du début d’après-midi.
Les cumuls de pluie les plus importants sont attendus dans le Cortenais, où ils pourraient atteindre jusqu’à 10 millimètres.
Dans l’après-midi et jusqu’en début de soirée, le vent doit également se renforcer localement avant une nuit annoncée plus calme et dégagée. Météo-France prévoit toutefois un vent de sud-ouest modéré sur la montagne et l’ouest du département avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h au cours de la nuit.
Selon les prévisions, après une matinée assez ensoleillée sur l’ensemble du département, des averses parfois orageuses pourraient se développer sur la plaine orientale, la région bastiaise ainsi que dans l’intérieur de l’île à partir du début d’après-midi.
Les cumuls de pluie les plus importants sont attendus dans le Cortenais, où ils pourraient atteindre jusqu’à 10 millimètres.
Dans l’après-midi et jusqu’en début de soirée, le vent doit également se renforcer localement avant une nuit annoncée plus calme et dégagée. Météo-France prévoit toutefois un vent de sud-ouest modéré sur la montagne et l’ouest du département avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h au cours de la nuit.
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