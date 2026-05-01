Ajaccio - La chapelle de la route des Sanguinaires a célébré le 350e anniversaire de l’arrivée des Grecs en Corse

Après sa traditionnelle messe dominicale, les portes de la chapelle des Grecs, sur la route des Sanguinaires à Ajaccio, se sont rouvertes dimanche en fin d’après-midi pour accueillir une liturgie grecque dans le cadre d’Agora Cargèse 2026.

Il y a 350 ans, les Grecs arrivaient en Corse, à Paomia d’abord puis à Cargèse. Pour faire vivre cette année de Jubilé, des Cargésiens se sont réunis en collectif fin 2025 sous le nom « Agora Cargèse 2026 ».

Objectifs ? Célébrer ce Jubilé, « donner de la visibilité gréco-corse », « se raccrocher à nos racines », aux deux cultures à part égales explique le fondateur du collectif Jean-Noël Dapelo. « C’est un Riacquistu autour des 350 ans des cultures grecque et corse ».



« Avec les membres, nous avons collecté des idées, proposer des projets et plusieurs ont été retenus ». Toute la commune prend part à ce Jubilé : les restaurateurs, la jeunesse, le Spaziu Culturale Natale-Rochiccioli avec des spectacles corses et grecs… « Quand j’ai lancé Agora Cargèse 2026, j’ai créé une page Facebook "Nous sommes de Cargèse" et je l’ai ouverte à des groupes en Grèce » explique Jean-Noël Dapelo fondateur du collectif, lui-même d’origine gréco-corse. Grâce aux réseaux sociaux, de grands médias grecs se sont intéressés à ce pan de l’histoire et ont dédié des publications.

Cet été, les églises qui se font face accueilleront plus d’une vingtaine de concerts. Le point d’orgue de ce Jubilé se déroulera les 10 et 11 octobre à Cargèse avec une commémoration historique.



Dans le cadre du Jubilé, Jean-Noël Dapelo a eu l'idée de contacter le Père Ange-Marie Bastelica de la paroisse du Sacré-Coeur à Ajaccio pour lui proposer de célébrer une liturgie byzantine à la chapelle des Grecs, une proposition que ce dernier a immédiatement accepté. « Cela faisait presque 30 ans que ça n’avait pas eu lieu » se souvient le fondateur du collectif. Il fut une époque où les Cargésiens, en mémoire et en hommage à leur héritage gréco-corse, descendaient une fois par an à Ajaccio pour célébrer une Divine liturgie en la chapelle des Grecs. Mais pourquoi Ajaccio ?