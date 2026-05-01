Castellu-di-Rustinu : un blessé dans un accident à Ponte-Novu
La rédaction le Dimanche 17 Mai 2026 à 19:25
Un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce dimanche vers 15h30 sur le secteur de Ponte-Novu, sur la commune de Castellu-di-Rustinu.
Les sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia sont rapidement intervenus sur les lieux. Une personne, blessée et classée en urgence relative a été prise en charge par les secours avant d’être évacuée vers le centre hospitalier de Corte.