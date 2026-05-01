A màghjina - In San Ciprianu, u tempu pare firmatu
À Saint-Cyprien, le sable encore vierge de l’agitation estivale épouse le bleu immobile de la baie. Entre mer de verre, rochers polis et silence retrouvé, la plage de Lecci savoure ses derniers instants de calme avant l’effervescence de l’été.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.