U tempu in Corsica
Après un début de journée bien ensoleillé, des averses sont à attendre sur le relief de l'île. Les températures maximales remontent légèrement pour atteindre jusqu'à 23 degrés.
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.Aiacciu vistu da Coti-Chjavari (Françoise Geronimi)