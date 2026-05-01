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U tempu in Corsica


le Dimanche 17 Mai 2026 à 07:10

Après un début de journée bien ensoleillé, des averses sont à attendre sur le relief de l'île. Les températures maximales remontent légèrement pour atteindre jusqu'à 23 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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