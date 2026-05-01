Football Grand Sud - La SVARR piégée par la Pieve di Lota

L'heure était au dénouement en Régional 1 avec le plus simplement du monde le titre de champion de Corse en jeu cet après-midi entre la SVARR et l'USC Corte. Mais avant cela, samedi à 18 heures sur le pelouse du Pruneddu, l'AS Porto-Vecchio, avec un peu d'avance ,mettait un terme à sa saison face au FJEB; Les Moustiques se sont imposés 4 buts à 0 et bouclent leur championnat avec huit succès, trois nuls et une seule défaite sur les douze dernières rencontres.

Mais bien entendu, l'actualité s'est concentrée ce dimanche après-midi sur le duel à distance entre la SVARR qui se déplaçait sur le terrain de la Pieve di Lota, déjà reléguée en R2, et l'USC Corte qui recevait la réserve de la Balagne à Santos-Manfredi.

Dans ce dénouement la SVARR qui devait l'emporter prenait le match par le bon bout en ouvrant la marque par Essabar (15e) puis en doublant la mise sur un penalty de Maud'Huy six minutes après la reprise. Tout paraissait être pour le mieux dans le meilleur des mondes d'autant que les joueurs de Pierre Nironi avaient le contrôle de la rencontre face à un adversaire qui avait encaissé huit buts une semaine auparavant à Eccica.

Pourtant en l'espace de trois minutes la rencontre basculait. La Pieve obtenait un penalty à la 69e pour une faute de Renoncourt dans la surface. La SVARR victime de la double peine se retrouvai à dix après le rouge de Renoncourt. Les Pievans revenaient à la hauteur de leurs adversaires à la 72e. Ce score de 2-2 était celui du coup de sifflet final malgré la domination visiteuse dans la fin de rencontre.

Les débordements à l'issue du coup de sifflet final n'ont eu à l'évidence rien à faire dans une enceinte sportive. Un nul lourd de conséquences car dans le même temps, l'USC Corte vainqueur du FC Balagne 4 buts à 1 coiffait la SVARR sur le fil.

Les Cortenais champions de Corse joueront donc en N3 la saison prochaine.

Pour la SVARR, devancée par le SCB, le Sud FC puis par le GFCA lors des trois dernières saisons, la déception outre le fait d'être évidente aura bien du mal à passer. Enfin toujours en Régional 1, le Sud FC qui mettait un terme à sa saison à Bocognano est revenu de ce déplacement avec le gain du match 3 buts à 1.