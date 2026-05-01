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Ligue 3 : Les adversaires du SC Bastia en 2026-2027


le Dimanche 17 Mai 2026 à 17:08

Les participants au futur championnat de Ligue 3 auquel participera, sauf décision de dernière minute, le SC Bastia, savent avec quels clubs ils auront à composer. Une seule inconnue demeure : l’identité du dernier club engagé, qui sera déterminée à l’issue du barrage entre le FC Rouen, 3e du National, et Stade Lavallois, 16e de Ligue 2. Le match aller se disputera en Normandie ce mardi 19 mai, le retour étant programmé le dimanche 24 mai.



Ligue 3 : Les adversaires du SC Bastia en 2026-2027
Mais comme chaque saison, la décision finale pourrait également être influencée par les auditions de la DNCG.
En attendant, le SC Bastia connaît déjà l’essentiel de ses futurs adversaires. Le club corse retrouvera plusieurs formations déjà croisées par le passé, comme Valenciennes, Caen, Concarneau, Cannes ou Quevilly-Rouen Métropole pour ne citer que ceux-là.
D’autres affiches seront en revanche inédites ou très rares face à des clubs comme Thionville Lusitanos, Aubagne, Le Puy  ou La Roche Vendée 


Composition provisoire de la Ligue 3
Relégués de Ligue 2 
- Amiens SC
- SC Bastia

Promus de National 2
- US Thionville Lusitanos
- AS Cannes
- La Roche Vendée Football

Maintenus en National 
- FC Fleury 91
- FC Versailles
- US Orléans
- Le Puy Foot 43
- SM Caen
- US Concarneau
- Valenciennes FC
- FC Villefranche Beaujolais
- Aubagne FC
- Paris 13 Atletico
- Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01
- US Quevilly-Rouen Métropole

Dernière place à attribuer 
 FC Rouen ou Stade Lavallois




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