Ligue 3 : Les adversaires du SC Bastia en 2026-2027

Charles Monti le Dimanche 17 Mai 2026 à 17:08

Les participants au futur championnat de Ligue 3 auquel participera, sauf décision de dernière minute, le SC Bastia, savent avec quels clubs ils auront à composer. Une seule inconnue demeure : l’identité du dernier club engagé, qui sera déterminée à l’issue du barrage entre le FC Rouen, 3e du National, et Stade Lavallois, 16e de Ligue 2. Le match aller se disputera en Normandie ce mardi 19 mai, le retour étant programmé le dimanche 24 mai.