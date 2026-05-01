Ligue 3 : Les adversaires du SC Bastia en 2026-2027

Mais comme chaque saison, la décision finale pourrait également être influencée par les auditions de la DNCG.
En attendant, le SC Bastia connaît déjà l’essentiel de ses futurs adversaires. Le club corse retrouvera plusieurs formations déjà croisées par le passé, comme Valenciennes, Caen, Concarneau, Cannes ou Quevilly-Rouen Métropole pour ne citer que ceux-là.
D’autres affiches seront en revanche inédites ou très rares face à des clubs comme Thionville Lusitanos, Aubagne, Le Puy ou La Roche Vendée
Composition provisoire de la Ligue 3
Relégués de Ligue 2
Promus de National 2
- US Thionville Lusitanos
Maintenus en National
Dernière place à attribuer
En attendant, le SC Bastia connaît déjà l’essentiel de ses futurs adversaires. Le club corse retrouvera plusieurs formations déjà croisées par le passé, comme Valenciennes, Caen, Concarneau, Cannes ou Quevilly-Rouen Métropole pour ne citer que ceux-là.
D’autres affiches seront en revanche inédites ou très rares face à des clubs comme Thionville Lusitanos, Aubagne, Le Puy ou La Roche Vendée
Composition provisoire de la Ligue 3
Relégués de Ligue 2
- Amiens SC
- SC Bastia
Promus de National 2
- US Thionville Lusitanos
- AS Cannes
- La Roche Vendée Football
Maintenus en National
- FC Fleury 91
- FC Versailles
- US Orléans
- Le Puy Foot 43
- SM Caen
- US Concarneau
- Valenciennes FC
- FC Villefranche Beaujolais
- Aubagne FC
- Paris 13 Atletico
- Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01
- US Quevilly-Rouen Métropole
Dernière place à attribuer
FC Rouen ou Stade Lavallois