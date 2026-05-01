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Rugby - Les M16 de la Squadra Corsa remportent le Challenge des Montagnards


GAP le Samedi 16 Mai 2026 à 19:44

Un succès qui représente une grande première pour le Rugby insulaire



Rugby - Les M16 de la Squadra Corsa remportent le Challenge des Montagnards
Vendredi et samedi la Squadra Corsa M16, composée de jeunes joueurs issus des clubs du RC Ajaccio, de Bastia XV, du RC Lucciana et de Portivechju Rugby, prenait par à la 26e édition du Challenge des Montagnards qui se déroulait à Tarascon sur Ariège.
Sous l’œil toujours bienveillant et très ému d’André Giamarchi, co-fondateur de la compétition, cette prometteuse génération encadrée par Marie Voglimacci, Olivier Mauricette, Gérald Angelini, Fred Frassati et Laurent Berenger vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire du rugby insulaire. 


En effet la Squadra Corsa vient pour la première fois de remporter ce Challenge face aux formations de l'Ariège, de l'entente Ain-Savoie et de l'Ardèche.
Face à l'Ardèche, la Squadra s'imposait 21 points à 15, avant de l'emporter contre l'Ariège 19 à 12. La dernière rencontre face à l'entente Ain-Savoie voyait les insulaires poursuivre leur sans-faute en s'adjugeant ce troisième et dernier match sur la marque serrée de 10 à 8.
Cette victoire intervient après le récent titre de Régional 1 PACA des U16 du Cismonte. A cela il faut ajouter que le 30 mai les cadets R3 du Cismonte joueront la finale territoriale.


Pour la petite histoire du Rugby Corse voici la composition de la Squadra Corsa vainqueur pour la première fois du Challenge des Montagnards:  Monti, Sega, Pasqualini, Fabiani, Ventura, Jault, Barry, Tiberi, Sutter, Pion, Galles, Ferrandi, Baldovini, Bouschabacher, Martinez, Suchel, Marchini, Quinion, Battaglia, Gianelli, Bostyn, Galindo, Renucci, Gianelli, Cau.




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