ARWC 2026 : la Corse se prépare à accueillir l’élite mondiale du raid aventure

À cinq mois du départ, l’Adventure Racing World Championship 2026 (ARWC 2026) entre dans une nouvelle phase. Avec déjà 104 équipes inscrites issues de 27 pays, et un itinéraire corse qui commence à se dessiner, le championnat du monde confirme son rang parmi les rendez-vous majeurs de l’adventure racing international.



Un tracé conçu comme une véritable expédition

Si le parcours complet restera confidentiel jusqu’au départ, l’organisation dévoile progressivement les grandes lignes de cette édition 2026.

Entre littoral et reliefs montagneux, les concurrents traverseront une Corse sauvage et exigeante, fidèle à l’esprit des raids aventure. Les équipes devront parcourir près de 500 kilomètres et cumuler environ 20 000 mètres de dénivelé positif, en totale autonomie.

Le départ sera donné à Corte le 1er octobre, avec une arrivée prévue à L’Île-Rousse autour du 6 octobre pour les premières équipes. Le parcours comprendra onze sections réparties entre VTT, trek, packraft, kayak de mer, canyoning et passages sur cordes.

Trois sections de VTT, trois de packraft, trois de trek et deux de kayak de mer s’enchaîneront dans des zones parfois isolées, mettant à l’épreuve endurance, orientation et gestion de course.

L’organisation présente cette édition comme une immersion à grande échelle dans les paysages corses, pensée pour révéler la diversité des territoires traversés tout en poussant les athlètes à leurs limites.



Un plateau international de haut niveau

L’engouement autour de l’événement continue de grandir. À ce jour, 104 équipes représentant 27 nationalités sont engagées.

Selon les organisateurs, plusieurs formations du Top 20 mondial seront au départ, ce qui pourrait faire de cette édition l’une des plus relevées de l’histoire du circuit ARWS.

Pour les équipes internationales, la Corse apparaît comme un terrain particulièrement attractif, associant technicité, variété des terrains et engagement physique.



Une organisation attentive à l’impact environnemental

Au-delà de la compétition, l’ARWC 2026 met également en avant une démarche axée sur la réduction de son empreinte environnementale.

Parmi les mesures annoncées il y a un partenariat avec Hertz Corse pour la mise à disposition de véhicules électriques destinés à l’organisation ;une collaboration avec Chemins de fer de la Corse afin de favoriser les déplacements en train et une optimisation des flux logistiques et le recours à des solutions de mobilité jugées plus responsables.

L’organisation a également signé la charte « Back to Nature », rédigée par Antoine Orsini, président du comité d’organisation et hydrobiologiste à l’Université de Corse. Ce document rappelle les spécificités des milieux naturels traversés et engage les participants à adopter un comportement respectueux de l’environnement durant l’épreuve.

Une orientation qui s’inscrit dans la philosophie même du raid aventure : évoluer au cœur des espaces naturels en limitant au maximum son impact.

