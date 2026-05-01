Une personne blessée évacuée par treuillage à Sermanu
La rédaction le Samedi 16 Mai 2026 à 19:09
Une opération de secours en milieu difficile s’est déroulée ce samedi vers 11h30 sur la commune de Sermanu. Les pompiers du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) sont intervenus afin de procéder à l’évacuation d’une personne blessée située dans une zone escarpée. L’opération a nécessité un treuillage réalisé avec l’hélicoptère Dragon 2B, en renfort des sapeurs-pompiers de Corte.
Après sa récupération, la victime a été prise en charge par le VSAV de Corte puis évacuée vers le centre hospitalier de Corte