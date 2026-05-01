Accidents de la route impliquant des motos en Haute-Corse
La rédaction le Samedi 16 Mai 2026 à 19:01
Deux accidents impliquant des motos se sont produits ce samedi en fin de matinée en Haute-Corse, faisant trois blessés légers.
Le premier accident est survenu vers 11h30 sur la commune de Calacuccia. Une moto transportant deux personnes est entrée en collision, à faible vitesse, avec un véhicule léger. Les deux motards, blessés et classés en urgence relative, ont été pris en charge par les pompiers du Niolu avant d’être évacués vers le centre hospitalier de Corte. Quelques minutes plus tard, vers 11h40, un second accident impliquant une moto et un véhicule léger s’est produit à San-Martino-di-Lota. Le motard, légèrement blessé, a été secouru par les sapeurs-pompiers de Bastia puis transporté vers le centre hospitalier de Bastia.