Pour ses 20 ans, la Marie-Do invite les Corses à co-créer sa mascotte

« Nous nous sommes dit qu’il serait bien que nous ayons un emblème qui représente notre association, qui soit un peu le porteur de nos valeurs et de notre engagement et qui symbolise la vie de l’association et ce qu’elle projette », explique Catherine Riera, l’incontournable présidente de la Marie-Do, en dévoilant que ce projet a été imaginé par Frédéric Bizzari, un bénévole très investi dans l’association. « Nous avons trouvé cela génial et quand nous avons commencé à réfléchir sur comment réaliser la mascotte, nous avons rapidement voulu impliquer les jeunes générations car nous avons toujours eu ce souci de transmission des valeurs que l’on voudrait voir perdurer », poursuit-elle.
L’association s’est alors tournée vers le rectorat afin de faire appel à la créativité des collégiens de toute l’île. Dans cette optique, une convention a été signée afin de permettre à tous les établissements corses de participer au projet « Dessine-moi notre mascotte », mené en partenariat avec l’Académie de Corse et Disneyland Paris. « Ensuite, ce sont les enseignants qui ont décidé de s’engager ou non avec leurs élèves», précise Catherine Riera. Si au départ, 15 collèges s’étaient inscrits, certains établissements ont finalement abandonné en cours de route, mais neuf projets ont malgré tout pu être menés à terme. « Nous sommes très heureux car c’est énormément de travail. Nous avons tous été bluffés par la qualité du rendu final, mais aussi par le travail de recherche et de compréhension de ce que représente la Marie-Do, de ses valeurs mais aussi de sa charte graphique. Les créations sont toutes géniales et très attachantes », confie-t-elle avec émotion.
Ce concours aura en outre permis aux collégiens corses de vivre une expérience peu commune grâce à un partenariat avec Disneyland Paris. Les élèves inscrits ont ainsi pu participer à une masterclass animée par l’un des designers du parc, chargé de la création des célèbres personnages Disney. Pendant près de trois heures, les jeunes ont découvert son parcours, son métier et les différentes étapes nécessaires à la conception d’une mascotte. « Il leur a expliqué sur quoi il faut s’appuyer, quels sont les éléments structurants dans une démarche créative pour réussir à faire émerger un projet », raconte Catherine Riera.
Un vote ouvert via SMS jusqu'au 25 mai
Pour choisir celle qui deviendra le futur visage de l’association, La Marie-Do a souhaité associer le grand public au processus de sélection. « Nous voulons que chacun puisse donner son avis; car la Marie-Do est une association qui appartient aux Corses quand on pense à tous les dons que l’on reçoit, à toutes les sollicitations que l’on fait sur tout le territoire et dans toutes les microrégions. Il était donc important de partager ce moment avec le public », indique la présidente.
Pour ce faire, grâce à un partenariat avec Orange, le public peut voter via SMS* pour sa mascotte préférée jusqu’au 25 mai. Trois mascottes finalistes seront sélectionnées à l’issue de cette première étape. Lors de la seconde manche, le choix définitif se fera ensuite à parts égales entre les votes du public et ceux d’un jury composé des partenaires de l’association et présidé par Patrick Fiori, fidèle parrain de la Marie-Do depuis ses débuts. Le chanteur, très investi, a d’ailleurs réservé une belle surprise aux jeunes participants. Le 23 mai prochain, lors du concert Mezu Mezu au Stade Vélodrome de Marseille, il présentera les neuf mascottes devant près de 40 000 spectateurs et invitera le public à participer au vote.
D’ici le début de l’été, la mascotte gagnante sera officiellement désignée avant d’être confiée à une entreprise spécialisée afin de prendre vie sous la forme d’un véritable personnage qui accompagnera désormais l’association lors de ses manifestations.
* Pour voter, envoyez par SMS le nom de votre mascotte préférée (MASCOTTE1, MASCOTTE2, MASCOTTE3 …) au 92030 (2€+coût du SMS)
Qui seront les 3 mascottes pré-sélectionnées par le public ? Votez parmi les 9 propositions suivantes avant le 25 mai
Pour voter pour Calina, envoyez MASCOTTE1 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Imaginée par les élèves du LEP Lycée professionnel Finusellu, Poulpina est un poulpe orange à l’allure immédiatement rassurante et joyeuse. Une mascotte pensée comme un concentré de douceur, de protection et d’apaisement.
Ses yeux, dessinés en forme de “D” et de “O”, rappellent subtilement les initiales de La Marie-Do, tandis que sa silhouette ronde renforce cette impression de réconfort et de bienveillance que les jeunes Ajacciens ont voulu transmettre.
Sur ses huit tentacules, symboles de résilience, de reconstruction et d’espoir, des cœurs viennent s’accrocher comme autant de messages de solidarité, de bienveillance et d’amour.
Pour voter pour Poulpina, envoyez MASCOTTE3 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Tout droit sorti de l'imagination des élèves de 3e de l’atelier Arts plastiques du collège de Collège de Cervioni, Dodo est une salamandre, animal endémique de l’île, mais aussi symbole fort dans de nombreuses cultures à travers le temps.
Pour les élèves, elle incarne la renaissance et même l’immortalité, une figure porteuse d’espoir et de continuité. Ils ont choisi d’en faire une créature humanoïde, à la fois douce et combative.
« Battante, forte, je ne recule pas malgré la peur et la difficulté. Attentionnée et patiente, mon amour n’a pas de limite », résument-ils, comme un portrait vivant de leur mascotte.
Pour voter pour Dodo, envoyez MASCOTTE5 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Avec Carezza, le faon à queue de corail, les élèves de l’EREA Francine Leca ont voulu créer une créature à la fois douce et courageuse, fragile et incroyablement forte. Ils indiquent ainsi que son « petit corps de faon incarne l’enfance : cette innocence précieuse, cette tendresse que l’on veut protéger à tout prix ». « Dans ses yeux, il y a la douceur, mais aussi cette force silencieuse que l’on retrouve chez les enfants qui se battent », ajoutent-ils en précisant que sa queue de corail est pour sa part un symbole : « Celui de la protection, de la résistance, d’un talisman qui veille et qui rassure. Elle évoque ce lien invisible mais essentiel : celui qui unit, soutient et protège dans les moments les plus difficiles ».
« Mais Carezza va plus loin qu’une image. Elle a été pensée pour être serrée contre soi. Pour être prise dans les bras quand les mots ne suffisent plus. Pour offrir un instant suspendu, un souffle de réconfort, une chaleur simple mais essentielle. Parce que parfois, un geste vaut plus que tout », dévoilent encore les jeunes Ajacciens.
Pour voter pour Carezza, envoyez MASCOTTE6 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
« Le bandeau qu’il arbore représente le combat et le ballon qu’il tient représente la liberté », expliquent les élèves.
Avec son air à la fois heureux et courageux, cette mascotte a été imaginée pour apporter de la chaleur dans le cœur des malades et leur transmettre un peu de force et de réconfort.
Pour voter pour Le Coeur Joyeux, envoyez MASCOTTE7 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Imaginée par les élèves du collège de Corte, Castamica prend la forme d’une jeune fille-châtaigne, symbole vivant du lien entre la nature corse et la solidarité. Une petite châtaigne au grand coeur qu'ils présentent comme l’incarnation de la vie qui pétille, qui palpite et qui lutte contre la maladie.
Avec ses grands yeux verts, couleur de l’espoir, elle apporte une énergie communicative. Sous sa coque résistante, elle cache un cœur tendre, à l’image de ceux qui se battent contre la maladie. « Je suis un symbole de résilience face à la maladie comme le châtaignier de notre île », expliquent les jeunes Contenais.
Espiègle et pleine de vie, Castamica se veut proche des malades, pour distribuer force et sourire, et rappeler la richesse et les racines profondes de la Corse.
Pour voter pour Castamica, envoyez MASCOTTE8 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
« À travers chaque battement d’ailes, il rappelle que même dans les moments les plus difficiles il est possible de renaître, d’avancer et de trouver la lumière », expliquent les élèves en ajoutant : « Symbole de douceur, de résilience et d’espoir, il accompagne chacun avec bienveillance comme un guide silencieux qui murmure : « a transfurmazione hè pussibule è ùn s’hè micca solu » ».
Pour voter pour Fiarabàttula, envoyez MASCOTTE9 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)