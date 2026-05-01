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Pour ses 20 ans, la Marie-Do invite les Corses à co-créer sa mascotte


le Dimanche 17 Mai 2026 à 17:31

Pour célébrer ses deux premières décennies d’engagement auprès des malades du cancer et de leurs familles, La Marie-Do a lancé un grand concours auprès des collégiens corses afin d’imaginer la mascotte qui représentera désormais l’association lors de ses évènements. Neuf créations, imaginées par de jeunes Corses, sont aujourd’hui en lice et soumises au vote du public via SMS jusqu’au 25 mai



Pour ses 20 ans, la Marie-Do invite les Corses à co-créer sa mascotte
Voilà 20 ans que La Marie-Do agit au quotidien pour accompagner les malades corses du cancer et leurs familles. 20 ans que ses bénévoles se mobilisent sans relâche pour récolter des fonds et soutenir au mieux les malades. 20 ans d’engagement et de solidarité qui mobilisent toute la Corse. Alors, pour marquer cet anniversaire exceptionnel comme il se doit, l’association a décidé de se doter d’une mascotte qui la représentera dans ses prochains évènements, à commencer par ses incontournables journées ajacciennes au mois d’octobre prochain. 
 
« Nous nous sommes dit qu’il serait bien que nous ayons un emblème qui représente notre association, qui soit un peu le porteur de nos valeurs et de notre engagement et qui symbolise la vie de l’association et ce qu’elle projette », explique Catherine Riera, l’incontournable présidente de la Marie-Do, en dévoilant que ce projet a été imaginé par Frédéric Bizzari, un bénévole très investi dans l’association. « Nous avons trouvé cela génial et quand nous avons commencé à réfléchir sur comment réaliser la mascotte, nous avons rapidement voulu impliquer les jeunes générations car nous avons toujours eu ce souci de transmission des valeurs que l’on voudrait voir perdurer », poursuit-elle.
 
L’association s’est alors tournée vers le rectorat afin de faire appel à la créativité des collégiens de toute l’île. Dans cette optique, une convention a été signée afin de permettre à tous les établissements corses de participer au projet « Dessine-moi notre mascotte », mené en partenariat avec l’Académie de Corse et Disneyland Paris. « Ensuite, ce sont les enseignants qui ont décidé de s’engager ou non avec leurs élèves», précise Catherine Riera. Si au départ, 15 collèges s’étaient inscrits, certains établissements ont finalement abandonné en cours de route, mais neuf projets ont malgré tout pu être menés à terme. « Nous sommes très heureux car c’est énormément de travail. Nous avons tous été bluffés par la qualité du rendu final, mais aussi par le travail de recherche et de compréhension de ce que représente la Marie-Do, de ses valeurs mais aussi de sa charte graphique. Les créations sont toutes géniales et très attachantes », confie-t-elle avec émotion.

Ce concours aura en outre permis aux collégiens corses de vivre une expérience peu commune grâce à un partenariat avec Disneyland Paris. Les élèves inscrits ont ainsi pu participer à une masterclass animée par l’un des designers du parc, chargé de la création des célèbres personnages Disney. Pendant près de trois heures, les jeunes ont découvert son parcours, son métier et les différentes étapes nécessaires à la conception d’une mascotte. « Il leur a expliqué sur quoi il faut s’appuyer, quels sont les éléments structurants dans une démarche créative pour réussir à faire émerger un projet », raconte Catherine Riera.
 
Un vote ouvert via SMS jusqu'au 25 mai

Pour choisir celle qui deviendra le futur visage de l’association, La Marie-Do a souhaité associer le grand public au processus de sélection. « Nous voulons que chacun puisse donner son avis; car la Marie-Do est une association qui appartient aux Corses quand on pense à tous les dons que l’on reçoit, à toutes les sollicitations que l’on fait sur tout le territoire et dans toutes les microrégions. Il était donc important de partager ce moment avec le public », indique la présidente.
 
Pour ce faire, grâce à un partenariat avec Orange, le public peut voter via SMS* pour sa mascotte préférée jusqu’au 25 mai. Trois mascottes finalistes seront sélectionnées à l’issue de cette première étape.  Lors de la seconde manche, le choix définitif se fera ensuite à parts égales entre les votes du public et ceux d’un jury composé des partenaires de l’association et présidé par Patrick Fiori, fidèle parrain de la Marie-Do depuis ses débuts. Le chanteur, très investi, a d’ailleurs réservé une belle surprise aux jeunes participants. Le 23 mai prochain, lors du concert Mezu Mezu au Stade Vélodrome de Marseille, il présentera les neuf mascottes devant près de 40 000 spectateurs et invitera le public à participer au vote.
 
D’ici le début de l’été, la mascotte gagnante sera officiellement désignée avant d’être confiée à une entreprise spécialisée afin de prendre vie sous la forme d’un véritable personnage qui accompagnera désormais l’association lors de ses manifestations.


*  Pour voter, envoyez par SMS le nom de votre mascotte préférée (MASCOTTE1, MASCOTTE2, MASCOTTE3 …) au 92030 (2€+coût du SMS)
 

Qui seront les 3 mascottes pré-sélectionnées par le public ? Votez parmi les 9 propositions suivantes avant le 25 mai

Pour voter pour Calina, la mascotte imaginée par le collège de Montesoro, envoyez MASCOTTE1 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Calina, la mascotte imaginée par le collège de Montesoro, envoyez MASCOTTE1 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Avec son regard attendrissant et son grand cœur dessiné aux couleurs de la Corse, Calina mise sur la douceur et la solidarité. Imaginée par les élèves de la 6ème6 du collège Montesoro de Bastia, cette mascotte prend la forme d’un pingouin, un animal choisi pour son côté « mignon, gentil, sociable et réconfortant » à travers lequel les élèves ont voulu transmettre un message d’entraide et de fraternité. « On est et on sera toujours là les uns pour les autres », expliquent-ils. Leur objectif : « faire rire, réconforter et donner de la joie » tout en rappelant que l’union fait la force.

Pour voter pour Calina, envoyez MASCOTTE1 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
 

Pour voter pour la Goutte de l'Espoir, mascotte imaginée par le collège Fesch, envoyez MASCOTTE2 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour la Goutte de l'Espoir, mascotte imaginée par le collège Fesch, envoyez MASCOTTE2 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Imaginée par les élèves du collège Collège Fesch d'Ajaccio, la Goutte de l’Espoir se veut être une mascotte simple mais profondément symbolique. Une forme douce, aux bords arrondis, pensée pour inspirer immédiatement le réconfort et la bienveillance.

Avec son regard accueillant, elle incarne cette idée de chaleur humaine que les élèves ont voulu transmettre. « Sa forme montre la bonne humeur et remonte le moral », expliquent-ils.

Sur son front, un bandeau rappelant la bandera vient ancrer la mascotte dans l'identité corse, mais est aussi selon eux aussi symbole à la fois de force et de combat. Autour de la Goutte de l'Espoir, des cœurs viennent compléter le message, comme autant de soutiens adressés aux personnes malades.

Pour voter pour la Goutte de l'Espoir, envoyez MASCOTTE2 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
 


Pour voter pour Poulpina, la mascotte imaginée par le LEP Finusellu, envoyez MASCOTTE3 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Poulpina, la mascotte imaginée par le LEP Finusellu, envoyez MASCOTTE3 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)

Imaginée par les élèves du LEP Lycée professionnel Finusellu, Poulpina est un poulpe orange à l’allure immédiatement rassurante et joyeuse. Une mascotte pensée comme un concentré de douceur, de protection et d’apaisement.

Ses yeux, dessinés en forme de “D” et de “O”, rappellent subtilement les initiales de La Marie-Do, tandis que sa silhouette ronde renforce cette impression de réconfort et de bienveillance que les jeunes Ajacciens ont voulu transmettre.

Sur ses huit tentacules, symboles de résilience, de reconstruction et d’espoir, des cœurs viennent s’accrocher comme autant de messages de solidarité, de bienveillance et d’amour. 

Pour voter pour Poulpina, envoyez MASCOTTE3 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
 


Pour voter pour Vittoria, la mascotte imaginée par le collège de Porto-Vecchio, envoyez MASCOTTE4 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Vittoria, la mascotte imaginée par le collège de Porto-Vecchio, envoyez MASCOTTE4 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Imaginée par les élèves de SEGPA du collège de Porto-Vecchio, Vittoria prend la forme d’un jeune mouflon, animal rare, discret mais emblématique de la Corse.

« Ils ont choisi d’en faire une femelle, prénommée Vittoria, un nom sélectionné après un travail sur sa signification. « Ils voulaient que ce prénom inspire les gens, et surtout les personnes malades. Ils voulaient qu'ils gardent l’espoir, le moral et du courage, malgré la maladie, les traitements et l’hôpital », explique leur professeur. 

Installée à Bavella, la jeune et espiègle Vittoria observe la mer et les oiseaux depuis les sommets, un regard tourné vers l’horizon qui lui donne son sourire apaisant. Elle porte enfin un drapeau avec le logo du cancer du sein, symbole du combat et de l’espoir.

Pour voter pour Vittoria, envoyez MASCOTTE4 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)

 

Pour voter pour Dodo, la mascotte imaginée par le collège de Cervioni, envoyez MASCOTTE5 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Dodo, la mascotte imaginée par le collège de Cervioni, envoyez MASCOTTE5 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)

Tout droit sorti de l'imagination des élèves de 3e de l’atelier Arts plastiques du collège de Collège de Cervioni, Dodo est une salamandre, animal endémique de l’île, mais aussi symbole fort dans de nombreuses cultures à travers le temps.

Pour les élèves, elle incarne la renaissance et même l’immortalité, une figure porteuse d’espoir et de continuité. Ils ont choisi d’en faire une créature humanoïde, à la fois douce et combative.

« Battante, forte, je ne recule pas malgré la peur et la difficulté. Attentionnée et patiente, mon amour n’a pas de limite », résument-ils, comme un portrait vivant de leur mascotte.

Pour voter pour Dodo, envoyez MASCOTTE5 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
 


Pour voter pour Carezza, la mascotte imaginée par l'EREA Francine Leca, envoyez MASCOTTE6 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Carezza, la mascotte imaginée par l'EREA Francine Leca, envoyez MASCOTTE6 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)

Avec Carezza, le faon à queue de corail, les élèves de l’EREA Francine Leca ont voulu créer une créature à la fois douce et courageuse, fragile et incroyablement forte. Ils indiquent ainsi que son « petit corps de faon incarne l’enfance : cette innocence précieuse, cette tendresse que l’on veut protéger à tout prix ». « Dans ses yeux, il y a la douceur, mais aussi cette force silencieuse que l’on retrouve chez les enfants qui se battent », ajoutent-ils en précisant que sa queue de corail est pour sa part un symbole : « Celui de la protection, de la résistance, d’un talisman qui veille et qui rassure. Elle évoque ce lien invisible mais essentiel : celui qui unit, soutient et protège dans les moments les plus difficiles ».

« Mais Carezza va plus loin qu’une image. Elle a été pensée pour être serrée contre soi. Pour être prise dans les bras quand les mots ne suffisent plus. Pour offrir un instant suspendu, un souffle de réconfort, une chaleur simple mais essentielle. Parce que parfois, un geste vaut plus que tout », dévoilent encore les jeunes Ajacciens.

Pour voter pour Carezza, envoyez MASCOTTE6 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
 


Pour voter pour le Coeur Joyeux, la mascotte imaginée par le collège Laetitia Bonaparte, envoyez MASCOTTE7 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour le Coeur Joyeux, la mascotte imaginée par le collège Laetitia Bonaparte, envoyez MASCOTTE7 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Le Cœur Joyeux est la mascotte imaginée par les élèves du collège Fesch d’Ajaccio. Un cœur heureux et souriant malgré la maladie, presque enfantin, qui symbolise l’optimisme, l’amour et l’espérance, armé d’un mégaphone pour montrer que les gens ne sont pas seuls. 
 
« Le bandeau qu’il arbore représente le combat et le ballon qu’il tient représente la liberté », expliquent les élèves.
 
Avec son air à la fois heureux et courageux, cette mascotte a été imaginée pour apporter de la chaleur dans le cœur des malades et leur transmettre un peu de force et de réconfort.

Pour voter pour Le Coeur Joyeux, envoyez MASCOTTE7 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
 

Pour voter pour Castamica, la mascotte imaginée par le collège de Corte, envoyez MASCOTTE8 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Castamica, la mascotte imaginée par le collège de Corte, envoyez MASCOTTE8 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)

Imaginée par les élèves du collège de Corte, Castamica prend la forme d’une jeune fille-châtaigne, symbole vivant du lien entre la nature corse et la solidarité. Une petite châtaigne au grand coeur qu'ils présentent comme l’incarnation de la vie qui pétille, qui palpite et qui lutte contre la maladie.

Avec ses grands yeux verts, couleur de l’espoir, elle apporte une énergie communicative. Sous sa coque résistante, elle cache un cœur tendre, à l’image de ceux qui se battent contre la maladie. « Je suis un symbole de résilience face à la maladie comme le châtaignier de notre île », expliquent les jeunes Contenais.

Espiègle et pleine de vie, Castamica se veut proche des malades, pour distribuer force et sourire, et rappeler la richesse et les racines profondes de la Corse.

Pour voter pour Castamica, envoyez MASCOTTE8 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)


Pour voter pour Fiarabàttula, la mascotte imaginée par le collège de Corte, envoyez MASCOTTE9 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
Pour voter pour Fiarabàttula, la mascotte imaginée par le collège de Corte, envoyez MASCOTTE9 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)
C’est une mascotte empreinte de poésie qu’ont imaginé les élèves du collège du Fium’Orbu avec Fiarabàttula, le papillon de l’espérance. Avec ses ailes colorées, fragiles et majestueuses, il incarne la force de changement et la beauté de la transformation
 
« À travers chaque battement d’ailes, il rappelle que même dans les moments les plus difficiles il est possible de renaître, d’avancer et de trouver la lumière », expliquent les élèves en ajoutant : « Symbole de douceur, de résilience et d’espoir, il accompagne chacun avec bienveillance comme un guide silencieux qui murmure : « a transfurmazione hè pussibule è ùn s’hè micca solu » ».

Pour voter pour Fiarabàttula, envoyez MASCOTTE9 au 92030 (2 € + prix d'un SMS)




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