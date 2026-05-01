Pour ses 20 ans, la Marie-Do invite les Corses à co-créer sa mascotte

Voilà 20 ans que La Marie-Do agit au quotidien pour accompagner les malades corses du cancer et leurs familles. 20 ans que ses bénévoles se mobilisent sans relâche pour récolter des fonds et soutenir au mieux les malades. 20 ans d’engagement et de solidarité qui mobilisent toute la Corse. Alors, pour marquer cet anniversaire exceptionnel comme il se doit, l’association a décidé de se doter d’une mascotte qui la représentera dans ses prochains évènements, à commencer par ses incontournables journées ajacciennes au mois d’octobre prochain.



« Nous nous sommes dit qu’il serait bien que nous ayons un emblème qui représente notre association, qui soit un peu le porteur de nos valeurs et de notre engagement et qui symbolise la vie de l’association et ce qu’elle projette », explique Catherine Riera, l’incontournable présidente de la Marie-Do, en dévoilant que ce projet a été imaginé par Frédéric Bizzari, un bénévole très investi dans l’association. « Nous avons trouvé cela génial et quand nous avons commencé à réfléchir sur comment réaliser la mascotte, nous avons rapidement voulu impliquer les jeunes générations car nous avons toujours eu ce souci de transmission des valeurs que l’on voudrait voir perdurer », poursuit-elle.



L’association s’est alors tournée vers le rectorat afin de faire appel à la créativité des collégiens de toute l’île. Dans cette optique, une convention a été signée afin de permettre à tous les établissements corses de participer au projet « Dessine-moi notre mascotte », mené en partenariat avec l’Académie de Corse et Disneyland Paris. « Ensuite, ce sont les enseignants qui ont décidé de s’engager ou non avec leurs élèves», précise Catherine Riera. Si au départ, 15 collèges s’étaient inscrits, certains établissements ont finalement abandonné en cours de route, mais neuf projets ont malgré tout pu être menés à terme. « Nous sommes très heureux car c’est énormément de travail. Nous avons tous été bluffés par la qualité du rendu final, mais aussi par le travail de recherche et de compréhension de ce que représente la Marie-Do, de ses valeurs mais aussi de sa charte graphique. Les créations sont toutes géniales et très attachantes », confie-t-elle avec émotion.



Ce concours aura en outre permis aux collégiens corses de vivre une expérience peu commune grâce à un partenariat avec Disneyland Paris. Les élèves inscrits ont ainsi pu participer à une masterclass animée par l’un des designers du parc, chargé de la création des célèbres personnages Disney. Pendant près de trois heures, les jeunes ont découvert son parcours, son métier et les différentes étapes nécessaires à la conception d’une mascotte. « Il leur a expliqué sur quoi il faut s’appuyer, quels sont les éléments structurants dans une démarche créative pour réussir à faire émerger un projet », raconte Catherine Riera.



Un vote ouvert via SMS jusqu'au 25 mai



Pour choisir celle qui deviendra le futur visage de l’association, La Marie-Do a souhaité associer le grand public au processus de sélection. « Nous voulons que chacun puisse donner son avis; car la Marie-Do est une association qui appartient aux Corses quand on pense à tous les dons que l’on reçoit, à toutes les sollicitations que l’on fait sur tout le territoire et dans toutes les microrégions. Il était donc important de partager ce moment avec le public », indique la présidente.



Pour ce faire, grâce à un partenariat avec Orange, le public peut voter via SMS* pour sa mascotte préférée jusqu’au 25 mai. Trois mascottes finalistes seront sélectionnées à l’issue de cette première étape. Lors de la seconde manche, le choix définitif se fera ensuite à parts égales entre les votes du public et ceux d’un jury composé des partenaires de l’association et présidé par Patrick Fiori, fidèle parrain de la Marie-Do depuis ses débuts. Le chanteur, très investi, a d’ailleurs réservé une belle surprise aux jeunes participants. Le 23 mai prochain, lors du concert Mezu Mezu au Stade Vélodrome de Marseille, il présentera les neuf mascottes devant près de 40 000 spectateurs et invitera le public à participer au vote.



D’ici le début de l’été, la mascotte gagnante sera officiellement désignée avant d’être confiée à une entreprise spécialisée afin de prendre vie sous la forme d’un véritable personnage qui accompagnera désormais l’association lors de ses manifestations.





* Pour voter, envoyez par SMS le nom de votre mascotte préférée (MASCOTTE1, MASCOTTE2, MASCOTTE3 …) au 92030 (2€+coût du SMS)

