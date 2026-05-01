Rome, une parenthèse entre histoire et racines corses

(Photos Gérard Baldochi)

Durant ces quelques jours, chacun pouvait vivre Rome à son rythme grâce aux nombreuses possibilités mises à disposition : transferts en navette entre Civitavecchia et Rome, visites guidées proposées, ou encore déplacements libres pour explorer la ville selon ses envies. Une liberté précieuse qui permettait autant de suivre les grands incontournables que de se perdre dans les ruelles romaines à la recherche d’authenticité.Dès l’arrivée, impossible de ne pas ressentir ce lien particulier entre la Corse et la Ville éternelle.Parmi les lieux les plus emblématiques, Trastevere possède une saveur toute particulière pour les Corses. Peu le savent, mais ce quartier historique fut longtemps surnommé le “quartier corse” de Rome.Dès le Moyen Âge, de nombreux Corses s’y installèrent, commerçants, artisans ou soldats au service des États pontificaux. Les ruelles pavées, les façades colorées et l’atmosphère populaire rappellent parfois certains villages méditerranéens où la vie se déroule encore dehors, entre conversations animées et odeurs de cuisine traditionnelle.Trastevere conserve cette âme authentique qui touche immédiatement les visiteurs corses : un mélange de caractère, de chaleur humaine et d’histoire.Impossible également de visiter Rome sans ressentir l’émotion particulière qui entoure le Vatican.L’histoire entre la Corse et la papauté remonte à plusieurs siècles. Avant l’actuelle Garde suisse pontificale, des soldats corses furent engagés pour assurer la protection du pape. Leur réputation de bravoure et de fidélité faisait d’eux des hommes particulièrement recherchés.Cette présence corse dans l’histoire du Vatican représente une véritable fierté patrimoniale. Marcher aujourd’hui sur la place Saint-Pierre ou découvrir la basilique prend alors une autre dimension : celle d’un héritage partagé entre l’île et Rome.Face au Colisée, difficile de ne pas penser à l’immense influence de l’Empire romain sur la Corse.Routes, ponts, organisation des villes, langue, traditions… l’empreinte romaine est encore visible partout sur l’île. La Corse a longtemps fait partie du monde romain, et visiter ce monument mythique donne presque l’impression de remonter aux racines de son propre territoire.Le Colisée impressionne par sa grandeur, mais aussi par ce qu’il symbolise : une civilisation qui a profondément façonné toute la Méditerranée, y compris la Corse.Parmi les lieux qui émerveillent instantanément les visiteurs, la fontaine de Trevi reste évidemment un passage obligé.Majestueuse, spectaculaire, presque irréelle une fois illuminée, elle attire des voyageurs du monde entier venus y jeter une pièce en espérant revenir un jour à Rome.Et il faut reconnaître qu’après avoir découvert cette ville, l’envie d’y revenir naît très vite.Au fil des visites, Rome dévoile finalement de nombreux points communs avec la Corse : le rapport à la famille, à la religion, à la transmission, à l’histoire et à la Méditerranée.Entre les pierres antiques, les quartiers populaires, les églises majestueuses et les traces laissées par des générations de Corses avant nous, ce voyage avait presque un goût de retour aux sources.Une expérience entre découverte, culture et émotion, où chacun pouvait construire son propre séjour entre excursions organisées et liberté totale de mouvement dans la capitale italienne.