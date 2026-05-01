Un agent immobilier bastiais remporte 218 300 € à l’EPT Monte-Carlo

Âgé de 52 ans, José Malpelli a terminé à la 5e place du Main Event, remportant 218 300 € après avoir affronté certains des meilleurs joueurs professionnels du monde. Le tournoi a enregistré 1 011 inscriptions provenant de 69 pays.

Le joueur bastiais s’était qualifié en ligne sur PokerStars pour seulement 250 €, avant de transformer cette qualification en l’un des plus beaux résultats corses récents sur le circuit international.

« Je jouais beaucoup auparavant, mais j’ai arrêté pendant plusieurs années avant de revenir fin 2025 avec un voyage à Sanremo puis à Cannes pour le PokerStars Open Cannes », explique-t-il.





Revenu récemment au poker live après plusieurs années d’absence, José Malpelli avait déjà signé un premier résultat notable lors du PokerStars Open Cannes en décembre dernier avec une 72e place et un gain de 2 600 €. Mais sa performance à Monte-Carlo constitue de loin le meilleur résultat de sa carrière.

Le poker corse s’était déjà distingué sur le circuit avec la victoire de Paul-François Tedeschi, lui aussi originaire de Bastia, lors de l’étape cannoise du PokerStars Open, pour un gain de 195 700 €.





Le Main Event de l’EPT Monte-Carlo a finalement été remporté par le joueur russe Roman Stoica, vainqueur en heads-up de Bernhard Binder. Il empoche le premier prix de 825 000 €.

Le PokerStars European Poker Tour Monte-Carlo s’est déroulé du 30 avril au 10 mai au Sporting Monte-Carlo. Considéré comme l’un des rendez-vous majeurs du circuit mondial, l’événement réunissait professionnels confirmés, stars du poker et joueurs qualifiés en ligne autour d’un programme comprenant notamment le Main Event à 5 300 €, le PokerStars Open Main Event à 1 650 € et le High Roller for One Drop à 100 000 €.