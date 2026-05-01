Bastia : incendie dans un café de la place Saint-Nicolas

(Photos Gérard et Océane Baldocchi)

Le feu s’est développé entre le Café de la Paix et La Piazza. Le Café de la Place a également été impacté, notamment au niveau de sa devanture.Par mesure de sécurité, dix personnes ont été évacuées de l’immeuble.Selon le CODIS de Haute-Corse, aucun blessé ni victime n’est à déplorer à ce stade. Les dégâts sont en revanche importants.D’importants moyens de secours ont été engagés sur cette intervention : deux véhicules de commandement, deux fourgons incendie, une grande échelle ainsi qu’une ambulance du centre de secours de Bastia.Les opérations étaient toujours en cours au lever du jour.Plus d’informations à venir.