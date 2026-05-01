Bastia : incendie dans un café de la place Saint-Nicolas

(Photos Gérard et Océane Baldocchi)
Le feu s’est développé entre le Café de la Paix et La Piazza. Le Café de la Place a également été impacté, notamment au niveau de sa devanture.
Par mesure de sécurité, dix personnes ont été évacuées de l’immeuble.
Selon le CODIS de Haute-Corse, aucun blessé ni victime n’est à déplorer à ce stade. Les dégâts sont en revanche importants.
D’importants moyens de secours ont été engagés sur cette intervention : deux véhicules de commandement, deux fourgons incendie, une grande échelle ainsi qu’une ambulance du centre de secours de Bastia.
Les opérations étaient toujours en cours au lever du jour.
Plus d’informations à venir.
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