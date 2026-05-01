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U tempu in Corsica


le Lundi 18 Mai 2026 à 07:03

Après une matinée bien ensoleillée, des averses localement orageuses se développent sur le relief de la Haute-Corse l'après-midi. Elles peuvent ensuite déborder sur la façade Est de l'Ile. Les températures s'établissent autour de 23 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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