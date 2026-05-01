U tempu in Corsica
Après une matinée bien ensoleillée, des averses localement orageuses se développent sur le relief de la Haute-Corse l'après-midi. Elles peuvent ensuite déborder sur la façade Est de l'Ile. Les températures s'établissent autour de 23 degrés.
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