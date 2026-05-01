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A màghjina - Ortu suspesu trà celu è mare


le Lundi 18 Mai 2026 à 07:25

Au cœur du Cap Corse, ce potager accroché à la montagne regarde la mer Tyrrhéniene comme un balcon ouvert sur l’infini. Entre terre noire, jeunes pousses et lumière éclatante, la nature capcorsine rappelle ici qu’elle sait nourrir autant les hommes que les regards.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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