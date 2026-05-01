Ajaccio : circulation modifiée entre la place du Diamant et le front de mer jusqu'au 1er juin

De nouvelles perturbations de circulation sont à prévoir à Ajaccio dans le secteur de la place du Diamant. À partir de ce lundi et jusqu’au 1er juin, des travaux vont être menés rue Eugène Macchini dans le cadre de la poursuite du chantier d’aménagement du parking et de la place.



Ces interventions porteront sur différents raccordements aux réseaux, notamment l’eau potable, l’assainissement ainsi que l’alimentation électrique haute tension.



Concrètement, la circulation sera modifiée entre le carrefour du Diamant et le front de mer durant toute la durée du chantier : si le sens descendant de la rue Eugène Macchini restera accessible depuis le Diamant vers le front de mer, le sens montant sera temporairement fermé sur cette portion.



Pour limiter les difficultés de circulation, plusieurs itinéraires sont recommandés aux automobilistes. Depuis la partie ouest de la ville, il est conseillé de passer par la route de Capo et le boulevard Madame Mère. Depuis les autres secteurs, les usagers pourront rejoindre le centre-ville via l’avenue de Verdun par l’Empereur, la rue Sergent Casalonga ou encore la rue Fiorelli.



Le réseau de transports en commun sera lui aussi légèrement impacté pendant cette période de travaux. La Ville assure toutefois que ses services restent mobilisés afin d’adapter le dispositif et de limiter autant que possible les désagréments pour les usagers.