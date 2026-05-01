Incendie dans un café de Bastia : une enquête ouverte pour “destruction par un moyen dangereux”

(Photo : Gérard Baldocchi)
Un important incendie s’est déclaré à 4h12 ce lundi matin au rez-de-chaussée d’un immeuble de la place Saint-Nicolas à Bastia, ravageant le Café de la Paix et La Piazza. Un autre établissement, le Café de la Place, a également été impacté, notamment au niveau de sa devanture. Par mesure de sécurité, dix personnes ont été évacuées de l’immeuble, mais selon le CODIS de Haute-Corse, aucun blessé ni victime n’est à déplorer. En revanche, les dégâts sont importants, et l’intervention a mobilisé d’importants moyens de secours : deux véhicules de commandement, trois fourgons incendie, une grande échelle ainsi qu’une ambulance du centre de secours de Bastia et Lucciana.
Les opérations étaient toujours en cours en début de matinée, et les enquêteurs devront maintenant faire la lumière sur l’origine de l’incendie. Contacté, Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, indique « qu’une enquête a été ouverte du chef de destruction par un moyen dangereux » et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse. Le procureur précise également que « les circonstances exactes de l’incendie ne sont pas encore formellement déterminées » mais qu’en l’état des premières constatations, « l’hypothèse criminelle est privilégiée ».