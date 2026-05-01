Pietracorbara honore San Pancraziu

Philippe Jammes le Lundi 18 Mai 2026 à 08:30

Ce dimanche 17 mai, Lapedina, à Pietracorbara, a fêté San Pancraziu, un de ses deux saints du petit hameau avec Saint Guillaume. Une célébration organisée par l’association « Chapelles de Pietracorbara ».