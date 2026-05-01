Propriano : une victime secourue sur la digue du port après une chute

Une intervention délicate a mobilisé les secours ce dimanche en fin de journée à Propriano. Vers 17h50, les sauveteurs du centre de sauvetage de la SNSM ont été engagés à la demande du CODIS 2A et du CROSS MED pour venir en appui des sapeurs-pompiers après la chute d’une personne sur la digue extérieure du port de plaisance, dans une zone particulièrement difficile d’accès.
L’embarcation « SNSM » 2032 a immédiatement pris la direction des lieux de l’intervention, où se trouvait déjà un équipage du VSAV des sapeurs-pompiers. Après avoir été prise en charge et conditionnée par les équipes de secours, la victime a été évacuée par voie maritime jusqu’au port de plaisance de Propriano.
Elle a ensuite été transférée à bord d’une ambulance des sapeurs-pompiers en direction du centre hospitalier de Sartène.
Sur ses réseaux sociaux, SNSM de Propriano salue la coordination entre les différents services engagés sur cette opération, soulignant « la parfaite complémentarité » entre les centres opérationnels et les acteurs du secours déployés sur le terrain.
L’embarcation « SNSM » 2032 a immédiatement pris la direction des lieux de l’intervention, où se trouvait déjà un équipage du VSAV des sapeurs-pompiers. Après avoir été prise en charge et conditionnée par les équipes de secours, la victime a été évacuée par voie maritime jusqu’au port de plaisance de Propriano.
Elle a ensuite été transférée à bord d’une ambulance des sapeurs-pompiers en direction du centre hospitalier de Sartène.
Sur ses réseaux sociaux, SNSM de Propriano salue la coordination entre les différents services engagés sur cette opération, soulignant « la parfaite complémentarité » entre les centres opérationnels et les acteurs du secours déployés sur le terrain.
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