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Propriano : une victime secourue sur la digue du port après une chute


La rédaction le Lundi 18 Mai 2026 à 13:49

Ce dimanche en fin d’après-midi, les sauveteurs de la SNSM de Propriano sont intervenus en appui des sapeurs-pompiers pour porter secours à une personne victime d’une chute sur la digue extérieure du port de plaisance, dans une zone particulièrement difficile d’accès.



(Photo : SNSM de Propriano)
(Photo : SNSM de Propriano)
Une intervention délicate a mobilisé les secours ce dimanche en fin de journée à Propriano. Vers 17h50, les sauveteurs du centre de sauvetage de la SNSM ont été engagés à la demande du CODIS 2A et du CROSS MED pour venir en appui des sapeurs-pompiers après la chute d’une personne sur la digue extérieure du port de plaisance, dans une zone particulièrement difficile d’accès.
 
L’embarcation « SNSM » 2032 a immédiatement pris la direction des lieux de l’intervention, où se trouvait déjà un équipage du VSAV des sapeurs-pompiers. Après avoir été prise en charge et conditionnée par les équipes de secours, la victime a été évacuée par voie maritime jusqu’au port de plaisance de Propriano.
 
Elle a ensuite été transférée à bord d’une ambulance des sapeurs-pompiers en direction du centre hospitalier de Sartène.
 
Sur ses réseaux sociaux, SNSM de Propriano salue la coordination entre les différents services engagés sur cette opération, soulignant « la parfaite complémentarité » entre les centres opérationnels et les acteurs du secours déployés sur le terrain.





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