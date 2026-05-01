Santé mentale, mobilité, engagement : les défis de la jeunesse corse au cœur de la visite de Thibaut de Saint Pol

C’est une première visite officielle en Corse pour Thibaut de Saint Pol, délégué interministériel à la jeunesse et directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Pendant trois jours partagés entre Corse-du-Sud et Haute-Corse, le représentant de l’État doit rencontrer collectivités, associations et services mobilisés autour des politiques jeunesse. Aux côtés de Thibaut de Saint Pol, le recteur, Rémi-François Paolini, participe également aux échanges organisés durant cette visite.



« Tout l’enjeu pour nous, c’est de pouvoir échanger avec les acteurs locaux qui œuvrent au quotidien pour les jeunes », expliquait-il lundi matin, lors d’une rencontre à la Cité Grossetti. « L’objectif est à la fois de mieux comprendre les défis auxquels ils font face, mais aussi les solutions mises en œuvre sur le territoire et dont on peut s’inspirer plus largement. »



Cette visite intervient dans un contexte particulier pour la Corse, marqué par une forte ruralité, une géographie montagneuse et des problématiques d’insularité qui influencent directement les parcours des jeunes. « La Corse a un certain nombre de spécificités liées à la mobilité, à la ruralité ou encore à l’habitat dispersé », souligne Thibaut de Saint Pol. « C’est aussi ce qui fait de ce territoire un laboratoire intéressant pour les politiques publiques jeunesse. »



La santé mentale des jeunes au centre des préoccupations



Parmi les grands thèmes abordés au cours de ce déplacement, la santé mentale s’impose comme l’une des priorités. « Depuis le Covid, quel que soit le sujet qu’on regarde sur la jeunesse, on retrouve des questions de bien-être et de santé mentale », rappelle le délégué interministériel.



Les chiffres illustrent l’ampleur du sujet : en Corse, 28 % des jeunes de 15 à 29 ans déclarent souffrir de dépression. Un chiffre qui atteint 32 % chez les moins de 25 ans. Pour les services de l’État comme pour les associations, l’enjeu est désormais double : mieux accompagner les jeunes, mais aussi faire connaître les dispositifs déjà existants. « Beaucoup de solutions existent, notamment à travers les dispositifs de soutien psychologique gratuits, mais ils ne sont pas toujours connus », estime Thibaut de Saint Pol. « Il faut réussir à les rendre plus visibles auprès des jeunes. »



Même constat du côté de Marie Batard, déléguée régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports. « Les jeunes ne sont pas très en forme, et encore plus ici où les indicateurs sont un peu plus marqués », observe-t-elle. « Ce qu’on veut, c’est leur permettre de se projeter, d’avoir des perspectives et de pouvoir construire leur avenir. »