Scola Corsa réaffirme ses revendications autour de la contractualisation de ses enseignants

(Photos : Gérard Baldocchi)
Après les rassemblements organisés il y a quelques semaines à Bastia et Ajaccio et plusieurs rencontres avec les services de l’État, Scola Corsa a tenu une conférence de presse ce mardi à Bastia afin de faire le point sur l’évolution du dossier. Réunis dans un café de la place Saint-Nicolas, ils sont notamment revenus sur leur principale revendication : la contractualisation généralisée de 11 enseignants, une mesure qu’ils jugent indispensable pour pérenniser le modèle de l’enseignement immersif en Corse. « Nos amis basques, occitans et bretons ont démarré il y a 50 ans, et ils ont pu bénéficier d'une contractualisation en 1994, lorsque François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Scola Corsa a démarré il y a cinq ans, et nous demandons aujourd’hui une contractualisation, qui serait une sorte de rattrapage historique par rapport à nos grands frères. Il faut qu'on bénéficie de cette même contractualisation pour que notre modèle fonctionne, à l'instar de tous les autres réseaux, et qu'il soit pérennisé et enfin rendu légal dans son financement », explique le président de l’association, Ghjiseppu Turchini, faisant référence au financement des écoles immersives Scola Corsa à près de 70 % par la Collectivité de Corse, mais fragilisé par une procédure administrative engagée par le préfet de Corse.
Les responsables de Scola Corsa assurent vouloir poursuivre les discussions engagées avec les services de l’État. Une nouvelle réunion doit se tenir jeudi entre les services administratifs de l’association, ceux de la préfecture et du rectorat. « Nous sommes en train de fournir un dossier administratif, budgétaire, comptable très exhaustif et je pense que nous allons dans la bonne voie, en tout cas je l'espère, pour la sécurisation juridique et comptable de notre dispositif », conclut Ghjiseppu Turchini.
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