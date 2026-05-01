Scola Corsa réaffirme ses revendications autour de la contractualisation de ses enseignants

Les responsables de l’association ont également insisté sur la mobilisation grandissante autour du dossier. Selon eux, plus de 120 communes ont adopté, lors de leurs conseils municipaux, une motion de soutien à Scola Corsa, tandis que 500 entreprises ont rejoint le comité « L’impresa per a lingua » et que 8 500 signatures, « de citoyens insulaires et au-delà », ont été recueillies sur le manifeste de Scola Corsa. « Les parlementaires vont aussi adresser un courrier au Premier ministre », assure Ghjiseppu Turchini. « C’est une société toute entière qui dit que l'immersion est nécessaire et que c'est le seul modèle qui vaille. Il faut un statut pour cette langue. Il est grand temps de reconnaître la langue corse, de lui donner les moyens de s'épanouir dans une sérénité totale et au profit de tous. Un enfant et au-delà un adulte plurilingue est une personne épanouie, enrichie, ouverte au monde, qui conjugue l'identité de sa terre, les potentialités de sa langue, de son patrimoine, avec une universalité à laquelle le plurilinguisme ouvre encore plus. »



Les responsables de Scola Corsa assurent vouloir poursuivre les discussions engagées avec les services de l’État. Une nouvelle réunion doit se tenir jeudi entre les services administratifs de l’association, ceux de la préfecture et du rectorat. « Nous sommes en train de fournir un dossier administratif, budgétaire, comptable très exhaustif et je pense que nous allons dans la bonne voie, en tout cas je l'espère, pour la sécurisation juridique et comptable de notre dispositif », conclut Ghjiseppu Turchini.