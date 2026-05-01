21e édition d’Histoire(s) en mai à Bastia et Venaco : a storia vagabonda

Ce Festival du livre d’Histoire et de la fiction historique aura plusieurs thèmes, se recoupant : Les événements se déroulent-ils au hasard ? L’Histoire a-t-elle un sens ? C’est-à-dire à la fois une direction et une signification. Le véritable historien n’est-il pas aussi philosophe ? Qu’en est-il de son impartialité, et à quelle vérité peut-il accéder ?

Pour en parler de nombreux invités, sont programmés pour cette nouvelle édiotion d'Histoire(s) en mai qui se tiendra du du 20 au 23 mai entre Bastia et Venaco.

Il y aura des éditeurs, des romanciers, des historiens et des philosophes : Adrien Genoudet, Christophe Miqueu, Didier Ottaviani, Nathalie Peyrebonne, Pierre-Yves Quiviger, Gilles Nabeau, Paul de Brancion, Vicente Luis Mora, Gilles Zerlini, Nadia Galy, Paul-François Paoli, Bertrand Puard, Linda Piazza, Françoise Ducret, Dominique Gaudin, Jean-Baptiste Raffalli, Ange-Toussaint Pietrera …





Au programme donc conférences, discussions, échanges, Masterclasses, dédicaces, sans oublier les traditionnelles balades !

« Histoire(s) en Mai garde intacte sa fantaisie, vagabondant au fil de ses deux promenades printanières : une balade romanesque dans Bastia, et une évasion en trinighellu à Venaco que Girandulibru assaisonne de son p’tit grain de folie » souligne Michele Corrotti la présidente d’Arte Mare. « Depuis 2023, le train des écrivains et des historiens fait voyager notre manifestation à travers la Corse, en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse-CFC. Rassembleur, ce projet constitue un encouragement fort à la lecture publique » ajoute-t-elle.



Le festival se prolongera du 1er au 5 juin pour les scolaires de CM2 avec l’auteure jeunesse Guillemette Resplandy-Taï pour son livre « Jeanne Barret, la première femme qui a fait le tour du monde ». Elle sera aussi le 3 juin à 16 heures à la librairie Les P'tits bidules pour une séance de signatures