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21e édition d’Histoire(s) en mai à Bastia et Venaco : a storia vagabonda


Philippe Jammes le Mardi 19 Mai 2026 à 16:02

Cette édition 2026 d’une des manifestations phares de l’association Arte Mare se déroulera du 20 au 23 mai à Bastia et Venaco. Feuilletons le sommaire…




21e édition d’Histoire(s) en mai à Bastia et Venaco : a storia vagabonda
Ce Festival du livre d’Histoire et de la fiction historique aura plusieurs thèmes, se recoupant : Les événements se déroulent-ils au hasard ? L’Histoire a-t-elle un sens ? C’est-à-dire à la fois une direction et une signification. Le véritable historien n’est-il pas aussi philosophe ? Qu’en est-il de son impartialité, et à quelle vérité peut-il accéder ?
Pour en parler de nombreux invités,  sont programmés pour cette nouvelle édiotion d'Histoire(s) en mai qui se tiendra du du 20 au 23 mai entre Bastia et Venaco.
Il y aura des éditeurs,  des romanciers, des historiens et  des philosophes : Adrien Genoudet, Christophe Miqueu, Didier Ottaviani, Nathalie Peyrebonne, Pierre-Yves Quiviger, Gilles Nabeau, Paul de Brancion, Vicente Luis Mora, Gilles Zerlini, Nadia Galy, Paul-François Paoli, Bertrand Puard, Linda Piazza, Françoise Ducret, Dominique Gaudin, Jean-Baptiste Raffalli,  Ange-Toussaint Pietrera …


Au programme donc conférences, discussions, échanges, Masterclasses, dédicaces, sans oublier les traditionnelles balades ! 
« Histoire(s) en Mai garde intacte sa fantaisie, vagabondant au fil de ses deux promenades printanières : une balade romanesque dans Bastia, et une évasion en trinighellu à Venaco que Girandulibru assaisonne de son p’tit grain de folie » souligne Michele Corrotti la présidente d’Arte Mare. « Depuis 2023, le train des écrivains et des historiens fait voyager notre manifestation à travers la Corse, en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse-CFC. Rassembleur, ce projet constitue un encouragement fort à la lecture publique » ajoute-t-elle.

Le festival se prolongera du 1er au 5 juin pour les scolaires de CM2 avec l’auteure jeunesse Guillemette Resplandy-Taï pour son livre « Jeanne Barret, la première femme qui a fait le tour du monde ». Elle sera aussi le 3 juin à 16 heures à la librairie Les P'tits bidules pour une séance de signatures

Le programme


Mercredi 20 mai
Bibliothèque Tommaso-Prelà à Bastia 
14h : Entretien : L’archive, la mémoire visuelle de l’Histoire Adrien Genoudet
15h : Promenade Salvatore Viale en hommage à Angelo Rinaldi avec M. Corrotti, A-T Pietrera, Ph. Peretti, F-M. Durazzo, N.Galy, P-F. Paoli …(accès libre sur réservation au 06 81 19 90 74 ou Ici  )
 
Jeudi 21 mai
Médiathèque du Centre-Ville – Bastia
14h : Signature de Bertrand Puard (Librairie P’tits bidules)
14h : Séminaire philosophique : Formes de vie Didier Ottaviani, Pierre-Yves Quiviger, Nathalie Peyre bonne, Christophe Miqueu
18h : Table ronde : Les leçons de l’histoire Avec Adrien Genoudet, Bertrand Puard, Christophe Miqueu, Philippe Peretti
19h : Signatures avec Alma Librairie
 
Vendredi 22 mai
Médiathèque du Centre-Ville
15h : Conférence : Le vieux Bastia Jean-Baptiste Raffalli
Médiathèque B620 – Biguglia
18 :  Causerie : Le roman historique tel qu’il s’écrit, se traduit, s’édite… Avec Gilles Nadeau, Gilles Zerlini, Vicente Luis Mora, François-Michel Durazzo, Paul de Brancio

Samedi 23 mai
Le train des écrivains Bastia-Venaco-Bastia
7h50 : Départ gare de Bastia. Dans le train : jeux, lectures
10h : Arrivée Venaco
10h30 : Rencontres avec G.Nadeau, G.Zerlini, P.de Brancion, F-M.Durazzo
12h :  Repas 
14h :  Rencontres (suite) avec V.L. Mora et F-M. Durazzo
15h30 : « Si Venaco m’était conté », visite du village avec Girandulibri
17h10 : Départ de Venaco.
19h20 : Bastia arrivée
Renseignements et réservations Ici




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