21e édition d’Histoire(s) en mai à Bastia et Venaco : a storia vagabonda

Ce Festival du livre d’Histoire et de la fiction historique aura plusieurs thèmes, se recoupant : Les événements se déroulent-ils au hasard ? L’Histoire a-t-elle un sens ? C’est-à-dire à la fois une direction et une signification. Le véritable historien n’est-il pas aussi philosophe ? Qu’en est-il de son impartialité, et à quelle vérité peut-il accéder ?
Pour en parler de nombreux invités, sont programmés pour cette nouvelle édiotion d'Histoire(s) en mai qui se tiendra du du 20 au 23 mai entre Bastia et Venaco.
Il y aura des éditeurs, des romanciers, des historiens et des philosophes : Adrien Genoudet, Christophe Miqueu, Didier Ottaviani, Nathalie Peyrebonne, Pierre-Yves Quiviger, Gilles Nabeau, Paul de Brancion, Vicente Luis Mora, Gilles Zerlini, Nadia Galy, Paul-François Paoli, Bertrand Puard, Linda Piazza, Françoise Ducret, Dominique Gaudin, Jean-Baptiste Raffalli, Ange-Toussaint Pietrera …
Au programme donc conférences, discussions, échanges, Masterclasses, dédicaces, sans oublier les traditionnelles balades !
« Histoire(s) en Mai garde intacte sa fantaisie, vagabondant au fil de ses deux promenades printanières : une balade romanesque dans Bastia, et une évasion en trinighellu à Venaco que Girandulibru assaisonne de son p’tit grain de folie » souligne Michele Corrotti la présidente d’Arte Mare. « Depuis 2023, le train des écrivains et des historiens fait voyager notre manifestation à travers la Corse, en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse-CFC. Rassembleur, ce projet constitue un encouragement fort à la lecture publique » ajoute-t-elle.
Le festival se prolongera du 1er au 5 juin pour les scolaires de CM2 avec l’auteure jeunesse Guillemette Resplandy-Taï pour son livre « Jeanne Barret, la première femme qui a fait le tour du monde ». Elle sera aussi le 3 juin à 16 heures à la librairie Les P'tits bidules pour une séance de signatures
Pour en parler de nombreux invités, sont programmés pour cette nouvelle édiotion d'Histoire(s) en mai qui se tiendra du du 20 au 23 mai entre Bastia et Venaco.
Il y aura des éditeurs, des romanciers, des historiens et des philosophes : Adrien Genoudet, Christophe Miqueu, Didier Ottaviani, Nathalie Peyrebonne, Pierre-Yves Quiviger, Gilles Nabeau, Paul de Brancion, Vicente Luis Mora, Gilles Zerlini, Nadia Galy, Paul-François Paoli, Bertrand Puard, Linda Piazza, Françoise Ducret, Dominique Gaudin, Jean-Baptiste Raffalli, Ange-Toussaint Pietrera …
Au programme donc conférences, discussions, échanges, Masterclasses, dédicaces, sans oublier les traditionnelles balades !
« Histoire(s) en Mai garde intacte sa fantaisie, vagabondant au fil de ses deux promenades printanières : une balade romanesque dans Bastia, et une évasion en trinighellu à Venaco que Girandulibru assaisonne de son p’tit grain de folie » souligne Michele Corrotti la présidente d’Arte Mare. « Depuis 2023, le train des écrivains et des historiens fait voyager notre manifestation à travers la Corse, en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse-CFC. Rassembleur, ce projet constitue un encouragement fort à la lecture publique » ajoute-t-elle.
Le festival se prolongera du 1er au 5 juin pour les scolaires de CM2 avec l’auteure jeunesse Guillemette Resplandy-Taï pour son livre « Jeanne Barret, la première femme qui a fait le tour du monde ». Elle sera aussi le 3 juin à 16 heures à la librairie Les P'tits bidules pour une séance de signatures
Le programme
Mercredi 20 mai
Bibliothèque Tommaso-Prelà à Bastia
14h : Entretien : L’archive, la mémoire visuelle de l’Histoire Adrien Genoudet
15h : Promenade Salvatore Viale en hommage à Angelo Rinaldi avec M. Corrotti, A-T Pietrera, Ph. Peretti, F-M. Durazzo, N.Galy, P-F. Paoli …(accès libre sur réservation au 06 81 19 90 74 ou Ici )
Jeudi 21 mai
Médiathèque du Centre-Ville – Bastia
14h : Signature de Bertrand Puard (Librairie P’tits bidules)
14h : Séminaire philosophique : Formes de vie Didier Ottaviani, Pierre-Yves Quiviger, Nathalie Peyre bonne, Christophe Miqueu
18h : Table ronde : Les leçons de l’histoire Avec Adrien Genoudet, Bertrand Puard, Christophe Miqueu, Philippe Peretti
19h : Signatures avec Alma Librairie
Vendredi 22 mai
Médiathèque du Centre-Ville
15h : Conférence : Le vieux Bastia Jean-Baptiste Raffalli
Médiathèque B620 – Biguglia
18 : Causerie : Le roman historique tel qu’il s’écrit, se traduit, s’édite… Avec Gilles Nadeau, Gilles Zerlini, Vicente Luis Mora, François-Michel Durazzo, Paul de Brancio
Samedi 23 mai
Le train des écrivains Bastia-Venaco-Bastia
7h50 : Départ gare de Bastia. Dans le train : jeux, lectures
10h : Arrivée Venaco
10h30 : Rencontres avec G.Nadeau, G.Zerlini, P.de Brancion, F-M.Durazzo
12h : Repas
14h : Rencontres (suite) avec V.L. Mora et F-M. Durazzo
15h30 : « Si Venaco m’était conté », visite du village avec Girandulibri
17h10 : Départ de Venaco.
19h20 : Bastia arrivée
Renseignements et réservations Ici
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