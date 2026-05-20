BikingMan Corsica 2026 : 500 ultracyclistes du monde entier à l'assaut de l'île de Beauté

Cette édition 2026 propose pour la première fois trois formats distincts. L'épreuve reine, le BikingMan 1 000 km, s'élance le dimanche 24 mai depuis Biguglia pour un tour complet de l'île avec jusqu'à 19 000 mètres de dénivelé à avaler en 120 heures maximum. Les participants traverseront des cols emblématiques comme le Vergio, Bavella, Battaglia ou l'Ospedale, ainsi que des sites incontournables tels que les Calanche de Piana et le Cap Corse. Deux nouvelles épreuves font leur apparition : le Half 500 km, une traversée de Porto-Vecchio à Bastia entièrement sur route, et le 555 Gravel Sud-Nord, qui emprunte lui des portions de pistes sauvages. Ces deux formats s'élancent le vendredi 29 mai depuis Porto-Vecchio.
Un casting de légendes
Ce qui distingue cette édition, c'est la mixité exceptionnelle des profils. Les ultracyclistes chevronnés comme Louis Défaut, vainqueur 2025, Laurianne Plaçais ou Rémi Borrion côtoieront des légendes venues d'autres sports : le vice-champion du monde de rallye François Delecour, la légende du moto-cross Jean-Michel Bayle, l'ancien pilote de moto Cyril Esquirol et l'ancien coureur professionnel sur route Jean Guerin. Et cette année, grande nouveauté : ces figures du sport ne suivront pas la course depuis un véhicule. Elles pédaleront sur l'intégralité du parcours, aux côtés des autres participants.
Une expérience transformatrice
Pour Axel Carion, fondateur du BikingMan, cet événement dépasse largement le cadre sportif. "Ce n'est pas seulement une course. C'est une exploration insolite des plus beaux trésors de l'île à vélo, une expérience transformatrice où chaque ultracycliste voit son humanité briller comme un diamant. Comme au Burning Man, on vient de tous horizons et on en repart changé, enrichi par les rencontres et le dépassement de soi." Le village de course sera installé au camping San Damiano à Biguglia, accessible depuis l'aéroport de Bastia en moins de 30 minutes.
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