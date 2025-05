Bikingman 555 - La première édition est partie de Porto-Vecchio

À 7 heures, ce vendredi matin, au camping Les Îlots d’Or à Porto-Vecchio, une trentaine de cyclistes ont pris le départ d’un défi hors du commun : parcourir 500 kilomètres avec 10 000 mètres de dénivelé positif entre l’extrême sud de la Corse et Biguglia. Un périple à effectuer dans le temps maximum de 60 heures, barrière horaire à l'issue de laquelle le concurrent ne sera pas classé, au guidon de Gravel bike, c'est-à-dire d'un vélo pouvant évoluer sur l'asphalte, mais aussi sur les pistes. Car c'est bien là l'originalité de ce Bikimgman, premier du genre, au départ de Porto-Vecchio : offrir une mixité de terrains et de difficultés.





Dès les premiers coups de pédale, les participants ont été confrontés à un parcours XXL qui les a emmenés dans l’Alta Rocca, le Fium'Orbu et le haut Fium'Orbu, avec le Col de Verde comme point culminant, sans oublier la Castagniccia, avant de retrouver des terrains plus plats à l’approche de Bastia et du Cap Corse.

Si la barrière horaire finale est fixée à 60 heures, les meilleurs devraient mettre aux alentours de 24 heures pour boucler leur périple, ce qui situerait l'arrivée demain vers 7 heures du matin à Biguglia. Un effort constant jour et nuit avec des micro-pauses pour se nourrir et récupérer un peu.