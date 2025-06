Festi’Run à Bastia : un dimanche solidaire pour l’inclusion

Après une première édition en 2024 à Ajaccio, le Festi’Run s’installe cette année à Bastia. Organisée par l’APF France Handicap, la manifestation se tiendra le dimanche 15 juin autour du site de l’Arinella et du Vieux-Port. Course, marche et animations rythmeront cette journée ouverte à tous, placée sous le signe du sport, du partage et de l’accessibilité. L’événement, coordonné à l’échelle nationale dans de nombreuses villes de France, entend promouvoir l’accès au sport pour tous les publics, quel que soit leur niveau ou leur condition physique. « À pied, en fauteuil, en joëlette, débutant ou confirmé, tout le monde est le bienvenu », souligne Michel Moracchini, chargé du développement des actions associatives à APF France Handicap pour la Corse.



Le parcours de 6 kilomètres, accessible à partir de 14 ans, pourra être effectué en courant ou en marchant. Le départ est prévu à 10h pour la course, et à 10h15 pour la marche. Il empruntera un tracé le long du littoral bastiais : Arinella, Spassimare, Aldilonda, jetée du Vieux-Port, quai Sud et retour. Des joëlettes seront mises à disposition pour les personnes à mobilité réduite, et une équipe médicale sera présente sur place. Inscriptions en ligne ou sur place le jour même, dans la limite des dossards disponibles.



Au-delà du défi sportif, le Festi’Run a aussi pour objectif de récolter des fonds pour l’achat de matériel adapté, comme les fauteuils tout-terrain électriques (FTT), dont le coût avoisine les 14 000 euros. En Corse, l’association APF France Handicap accompagne environ 250 adhérents.



Tout au long de la journée, de 10h à 16h, un village associatif sera installé sur la plage de l’Arinella. Des démonstrations sportives y seront proposées : cécifoot avec la Ligue Corse de Football, handi-basket, tennis handisport, pétanque adaptée (Boccia) ou encore baignade encadrée avec les fauteuils Hippocampe et Tiralo. « Festi’Run est aussi une vitrine pour les clubs, les associations, et les structures qui œuvrent toute l’année en faveur de l’inclusion par le sport », conclut Michel Moracchini. Près de 300 participants sont attendus pour cette première édition bastiaise que les organisateurs espèrent inscrire dans la durée.