« Nono » Grazi, figure des nuits cortenaises, s’est éteint

En 1952, il fonde l’Arc en Ciel, plus connu sous le nom de Son des Guitares, l’un des tout premiers cabarets de l’île. Inspiré par les établissements de Saint-Germain-des-Prés où il côtoyait des artistes comme Boris Vian, Léo Ferré, Louis Armstrong ou Django Reinhardt, il adapte ce modèle à sa ville natale. Mais ici, pas de jazz en cave : guitares, mandolines et chants corses rythmaient les soirées cortenaises, dans une ambiance à la fois chaleureuse et respectueuse du répertoire insulaire traditionnel.





Artisan ébéniste de formation, il avait hérité des mains d’or de son père, Félix, avec qui il confectionnait des meubles mêlant bois et fer forgé. Passionné de chasse, de pêche, de football et surtout de macagna, qu’il pratiquait avec un art consommé, « Nono » Grazi était un homme aux multiples talents.

Précurseur du Riacquistu bien avant l’heure, il a dirigé son cabaret durant plus de 60 ans, avec une poigne de fer dans un gant de velours. Jamais un incident, jamais une dispute : seulement de la musique, du chant, de la danse, et des rencontres. Car l’Arc en Ciel fut aussi un lieu de cœur : « Nono » aimait à rappeler, sourire en coin, qu’il avait permis à plus d’une centaine de couples de se rencontrer entre ses murs. « Pour ça, j’aurais mérité la médaille de la famille ! », plaisantait-il souvent.





Parmi les artistes passés par Corte grâce à lui, de nombreuses voix insulaires bien sûr, mais aussi des noms prestigieux comme Rika Zaraï, Serge Gainsbourg, Eddy Mitchell ou Richard Anthony.

Deux ans après l’ouverture de son cabaret, Jacques Luciani s’en inspira pour fonder A Mannella di Corti, et quelques années plus tard, Au Son des Guitares à Ajaccio poursuivait dans cette veine, contribuant à l’éveil culturel qui marquera la Corse des années 70.





La famille recevra les condoléances au reposoir de l’hôpital de Corte dès ce dimanche. Les obsèques seront célébrées ce lundi à 16 heures en l’église de l’Annonciation.

En ces douloureuses circonstances, Corse Net Infos adresse à Mario Grazi, son collaborateur à Corte, à sa famille et à tous ses proches ses plus sincères condoléances.