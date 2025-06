Football U15/U16 - La Squadra Corsa s'impose aux tirs au but face à la Sardaigne

Squadra Corsa – Sardigna 1–1 (1-0) 4 TAB à 2

Stade Antoine Tassistro.

Arbitre : M. Della Tomasina assisté de MM. Vasseur et Herret

Buts : Cheutin (42' pen) pour la Squadra Corsa. Dessena (56') pour la Sardigna





Squadra Corsa

Pischedda, Boutry, Poggi, Miquel, Cogorno, Preziosi, Kern-Antonetti, Guazelli, Tomasi, Cesarini, Fieschi, Lopis, Multedo, Contena, Cheutin, Acquaviva, Bachetti. Ent: Cahuzac, Coulibaly, Lippini.





Sardigna

Canu-Golubenko, Lombardo, Mannoni, Mureddu, Palazzo, Modesto, Pilo, Floris, Quartu, Serra, Barone, Delogu, Napoli, Biasoli, Boi, Dessena, Frau, Paffi. Ent: Meloni, Pusceddu, Matteoli





D'entrée de match, la Squadra Corsa se créait une belle opportunité sur un coup-franc de Cheutin (5') qui finissait dans les bras du portier sarde. La réaction de l'île voisine émanait de Palazzo (9') dont la tête rasait la transversale de Pischedda. La Squadra Corsa prenait résolument le jeu à son compte. Cheutin, (16') s'infiltrait sur la droite de la surface. mais la défense sarde dégageait en catastrophe. À la 23', sur un centre tir toujours de la droite mais de Kern-Antonetti le gardien Canu-Golubenko était suppléé par sa transversale. Cette emprise corse était récompensée à trois minutes de la pause quand Cheutin ouvrait la marque sur penalty.

De retour des vestiaires, les Sardes montraient un tout autre visage. À la 56e la défense corse tergiversait et Dessena mettait les deux équipes à égalité. Juste après l'heure, la Sardaigne s'offrait une belle opportunité sur un coup franc de Flora repris de la tête par Barone. La Squadra avait résisté au temps fort sarde et au fil des minutes, elle reprenait la direction du jeu. Une incursion de Preziosu (69') semait le trouble dans la défense sarde. La Squadra Corsa dominait la fin de match sans parvenir à trouver le chemin des filets. Le score de 1 à 1 au coup de sifflet final signifiait le passage par la séance de tirs au but. La Squadra grâce à deux arrêts de Pischedda s'imposait 4 à 2 et conservait le Trophée Simeoni Mossa .







La remise des Trophées en présence du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, de Charles Orlanducci et Paul Marchioni a permis de distinguer:

Trophée Simeoni Mossa : Squadra Corsa

Meilleur joueur Trophée Patrick Catoire : Gaëtan Cesarini

Meilleur gardien Trophée Erasme Sorba: Maxime Pischedda.

Trophée Jean Longo : Sardaigne.