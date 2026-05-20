Corte a célébré son Saint Patron, San Teofalu

(Photos et vidéo Grazi ritratti)
Cette année encore, la tradition a été bousculée. Jadis, la procession dans les rues de Corte en l’honneur de San Teofalu se déroulait la veille de l’anniversaire de sa mort, soit le 18 mai. En parlant de tradition bousculée ou qui se perdent, notons que par le passé ce 19 mai était jour férié à Corte en l’honneur du Saint-Patron de la ville, seul saint corse, San Teofalu !
Ainsi, la procession des fidèles, des membres de la Cunfraterna di San Teofalu et des membres de nombreuses confréries insulaires, s’est déroulée ce mardi en milieu d’après-midi. La statue du saint ainsi que le reliquaire contenant le doigt de San Teofalu ont été portés à travers les rues de la cité Paoline, tandis que la foule chantait "A tes pieds Saint-Théophile, voit tes enfants accourir. O pur joyau de notre île, ils te prient de les bénir".
Partis de l’église de l’Annonciation, les fidèles ont rejoint les Lubbiacce puis le cours Paoli avant de gagner la rue du Colonel Feracci, la place de l’église jusqu’à l’esplanade San Teofalu où devait avoir lieu la grand-messe présidée par son Eminence le Cardinal Bustillo.
« Saint Théophile de Corte est un saint corse. Il était franciscain et il nous montre encore aujourd’hui la voie de la spiritualité, de la radicalité et de la paix. C’est un homme de la réconciliation courageux, audacieux et je pense qu’il nous parle aujourd’hui avec son style », a soutenu l’Evêque de la Corse.
vant d’entrer dans la célébration, en présence d’une foule de fidèles parmi lesquels les élus municipaux, l’Evêque de la Corse s’est également adressé aux enfants en leur disant que Saint-Théophile de Corte était un grand saint. Au cours de la cérémonie religieuse, l’Evêque de la Corse a encore rappelé la vie du seul saint de Corse.
Blaise de Signori est né à Corte le 30 octobre 1676 dans la maison de ses parents où est érigée aujourd’hui la chapelle qui lui est dédiée. Il entra au couvent des Capucins de Corte dès son plus jeune âge avant d’intégrer le couvent des Franciscains de l’Observance, qui abrite aujourd’hui la résidence des étudiants, au quartier Grossetti. C’est au Ritiro de Civitella, en Emilie Romagne (Italie), que Théophile s’installa jusqu’en 1729 avant de rentrée chez lui 34 ans plus tard avec une mission spécifique : créer un Ritiro, c’est-à-dire un couvent aux règles franciscaines plus sévères, dans toutes leurs nudités et austérités. Il connut plusieurs échecs avant de fonder le Ritiro de Zuani en 1732. C’est là que Saint-Théophile réalisa son premier miracle en intercédant auprès du prince de Wurtemberg chargé par Gênes de « mater » la révolte sur l’île. Gênes, qui avait fait appel à l’empereur d’Autriche pour cela. Et la destruction programmée de Zuani n’aura pas lieu grâce à San Teofalu et son pouvoir de conviction, « homme de paix », comme le précisa encore le Cardinal Bustillo.
San Teofalu quitta la Corse pour le couvent de Fucecchio où il y décèdera le 19 mai 1740 à l’âge de 64 ans. Pour autant, de nombreux miracles eurent lieu sur sa tombe et furent donc retenus pour sa béatification. Ces miracles furent reconnus par un décret du pape Léon XIII le 23 mai 1895. D’autres miracles auront lieu jusqu’au début du XXe siècle sur cette tombe du Saint. Théophile sera bétifié le 19 janvier 1896 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il fut canonisé par le pape Pie XI le 29 juin 1930 et fait Saint Patron de la ville de Corte.
San Teofalu quitta la Corse pour le couvent de Fucecchio où il y décèdera le 19 mai 1740 à l’âge de 64 ans. Pour autant, de nombreux miracles eurent lieu sur sa tombe et furent donc retenus pour sa béatification. Ces miracles furent reconnus par un décret du pape Léon XIII le 23 mai 1895. D’autres miracles auront lieu jusqu’au début du XXe siècle sur cette tombe du Saint. Théophile sera bétifié le 19 janvier 1896 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il fut canonisé par le pape Pie XI le 29 juin 1930 et fait Saint Patron de la ville de Corte.
-
Sur la base aérienne de Ventiseri-Solenzara, une campagne de recrutement en trois mouvements
-
Scola Corsa réaffirme ses revendications autour de la contractualisation de ses enseignants
-
Après près de deux décennies à la tête de l'association des maires de Haute-Corse, Ange-Pierre Vivoni passe la main
-
A màghjina - Filanciu di Corsica : un soffiu di libertà
-
"Horizon Astronomie" propose deux ateliers à Bastia le 20 mai