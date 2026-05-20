Corte a célébré son Saint Patron, San Teofalu

(Photos et vidéo Grazi ritratti)

Cette année encore, la tradition a été bousculée. Jadis, la procession dans les rues de Corte en l’honneur de San Teofalu se déroulait la veille de l’anniversaire de sa mort, soit le 18 mai. En parlant de tradition bousculée ou qui se perdent, notons que par le passé ce 19 mai était jour férié à Corte en l’honneur du Saint-Patron de la ville, seul saint corse, San Teofalu !Ainsi, la procession des fidèles, des membres de la Cunfraterna di San Teofalu et des membres de nombreuses confréries insulaires, s’est déroulée ce mardi en milieu d’après-midi. La statue du saint ainsi que le reliquaire contenant le doigt de San Teofalu ont été portés à travers les rues de la cité Paoline, tandis que la foule chantait "A tes pieds Saint-Théophile, voit tes enfants accourir. O pur joyau de notre île, ils te prient de les bénir".Partis de l’église de l’Annonciation, les fidèles ont rejoint les Lubbiacce puis le cours Paoli avant de gagner la rue du Colonel Feracci, la place de l’église jusqu’à l’esplanade San Teofalu où devait avoir lieu la grand-messe présidée par son Eminence le Cardinal Bustillo.« Saint Théophile de Corte est un saint corse. Il était franciscain et il nous montre encore aujourd’hui la voie de la spiritualité, de la radicalité et de la paix. C’est un homme de la réconciliation courageux, audacieux et je pense qu’il nous parle aujourd’hui avec son style », a soutenu l’Evêque de la Corse.vant d’entrer dans la célébration, en présence d’une foule de fidèles parmi lesquels les élus municipaux, l’Evêque de la Corse s’est également adressé aux enfants en leur disant que Saint-Théophile de Corte était un grand saint. Au cours de la cérémonie religieuse, l’Evêque de la Corse a encore rappelé la vie du seul saint de Corse.