Ultracyclisme : le BikingMan célèbre sa 50e course sur les routes corses

Le championnat mondial d’ultracyclisme BikingMan, fondé en 2016 par Axel Carion, fêtera son 50e événement en Corse, du 25 au 30 mai 2025. Ce format de course extrême, sans assistance et en autonomie complète, réunit des athlètes venus du monde entier pour relever un défi physique et mental sur longue distance.« Le BikingMan Corsica est le plus grand évènement cycliste international de l’île. La course est devenue en huit ans un rendez-vous incontournable pour les explorateurs à vélo. Nous sommes fiers de contribuer à développer la mobilité douce comme nouvelle filière de voyage sur ce territoire. » explique Axel Carion, fondateur du BikingMan.



Le parcours corse, déjà réputé au sein de la série, proposera 1 000 kilomètres et plus de 18 000 mètres de dénivelé positif à effectuer en moins de 120 heures. Il traversera plusieurs territoires emblématiques, du Cap Corse au désert des Agriates, en passant par les Calanques de Piana, le Parc naturel régional, le pays ajaccien, les aiguilles de Bavella ou encore la Costa Verde. Les coureurs devront franchir les grands cols de l’île, parmi lesquels Battaglia, Vergio, Ospedale, Bavella, Vacchia et Verde.

Chaque concurrent devra accomplir l’intégralité du parcours en solitaire, avec un vélo chargé de tout le matériel nécessaire. Le poids moyen des équipements embarqués avoisine les 14 kilos. Aucun véhicule suiveur, aucune assistance : le règlement impose une autonomie totale, ce qui fait du BikingMan une épreuve aussi stratégique que physique.



Pour cette édition anniversaire, un village partenaires sera installé à Biguglia, au camping San Damiano, les samedi 24 et dimanche 25 mai. Il sera ouvert au public de 10h à 19h le samedi, et de 8h à 10h le dimanche. Les visiteurs pourront y rencontrer les participants, découvrir leur matériel et échanger avec plusieurs exposants, dont l’équipementier EKOÏ, le fabricant de vélos CHIRU et la brasserie Pietra, partenaire historique de la course.