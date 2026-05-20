Propriano : un restaurant touché par un incendie, la piste criminelle privilégiée

Le restaurant l’Ambata, situé au centre-ville de Propriano, a été touché par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi.



Si les dégâts restent limités, le parquet d’Ajaccio a décidé d’ouvrir une enquête pour « dégradations par incendie » ce mercredi. Elle a été confiée à la brigade de Propriano et à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Sartène.



« La nature criminelle de cet incendie est privilégiée », indique d'ores et déjà le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.



En mars 2024, ce même établissement avait déjà été touché par un incendie.