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Propriano : un restaurant touché par un incendie, la piste criminelle privilégiée


MP le Mercredi 20 Mai 2026 à 14:04

Une enquête a été ouverte après un incendie qui s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans un restaurant du centre-ville de Propriano. La piste criminelle est privilégiée par le parquet d’Ajaccio



Propriano : un restaurant touché par un incendie, la piste criminelle privilégiée
Le restaurant l’Ambata, situé au centre-ville de Propriano, a été touché par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi.

Si les dégâts restent limités, le parquet d’Ajaccio a décidé d’ouvrir une enquête pour « dégradations par incendie » ce mercredi. Elle a été confiée à la brigade de Propriano et à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Sartène.

« La nature criminelle de cet incendie est privilégiée », indique d'ores et déjà le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.

En mars 2024, ce même établissement avait déjà été touché par un incendie.




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